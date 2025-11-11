Messi không cần xin phép Barca để thăm Camp Nou

Đại diện Lionel Messi nói rằng siêu sao 38 tuổi không cần báo trước khi về thăm Camp Nou, trong khi Barca cho biết anh đã xin phép.

Hình ảnh Messi xuất hiện trên mặt cỏ Camp Nou được đăng hôm 10/11 đã khiến người hâm mộ lẫn Barca bất ngờ. Theo những người thân cận, siêu sao Argentina đã vào sân mà không hề liên hệ hay xin phép Barca, vì đây là chuyến thăm ngẫu hứng.

Messi về thăm Camp Nou đêm 9/11/2025. Ảnh: IGNV

Theo Mundo Deportivo, Messi đến sân vào khoảng nửa đêm Chủ nhật 9/11, khi đang có mặt ở Barcelona, trước lúc di chuyển đến Alicante (Tây Ban Nha) để tập trung cùng đội tuyển Argentina. Quyết định ghé qua sân cũ được cho là bộc phát, khi anh muốn tận mắt chứng kiến quá trình cải tạo nơi từng gắn bó hơn hai thập kỷ.

Trên Instagram cá nhân, Messi đăng loạt ảnh đứng giữa những khán đài trống, kèm chú thích: "Trở lại nơi tôi luôn nhớ bằng cả tâm hồn".

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền, Barca nhanh chóng đưa ra thông cáo báo chí, cho biết Messi đã "xin phép thông qua đội an ninh của công ty Limak", đơn vị đang phụ trách việc thi công sân. Limak chuyển lời cho Barca được CLB chấp thuận. "Messi luôn được chào đón trở lại Camp Nou, ngôi nhà của anh", Barca viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận Messi phủ nhận thông tin này, khẳng định anh không liên hệ với bất kỳ ai trong CLB hay đội an ninh. Anh chỉ tự vào sân cùng hai người bạn thân là Rodrigo De Paul và Pepe Costa. De Paul là đồng đội của Messi tại CLB Inter Miami và đội tuyển Argentina. Còn Pepe Costa là trợ lý lâu năm của thủ quân Argentina.

Phía Messi phủ nhận thông tin cho thấy mối quan hệ giữa anh và giới lãnh đạo Barca vẫn có khoảng cách. Siêu sao 38 tuổi từng phải rời Barca trong những giọt nước mắt hè 2021, dù trước đó đội bóng hứa hẹn đủ khả năng tài chính giữ anh ở lại.

Theo RAC1, Messi muốn gửi đi một thông điệp, mong được trở lại Barca trong tương lai, dù với vai trò cầu thủ, đại sứ hay một vị trí nào khác trong CLB anh luôn gọi là "nhà".

Hoàng An (theo Mundo Deportivo)