MỹSiêu sao Lionel Messi gây chú ý với cử chỉ hướng về ban huấn luyện Orlando City sau khi ghi bàn trong trận thắng 4-2 của Inter Miami.

Sau khi hoàn tất cú đúp ở phút 90 để giúp đội nhà dẫn ngược 4-2, đội trưởng Inter Miami CF thực hiện động tác ra hiệu như đang ký tặng, về phía khu vực kỹ thuật của Orlando City. Trước đó ở cuối hiệp một, khi Orlando City dẫn 2-0, HLV chủ nhà Oscar Pareja đến gần Messi và nói gì đó khiến anh không hài lòng. Orlando City cũng từng thắng Inter Miami cả hai lượt mùa trước với các tỷ số 3-0 và 4-1.

Messi trao đổi với HLV Pareja cuối hiệp một trận Inter Miami gặp Orlando City trên sân Inter&Co, thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ, vòng hai MLS tối 1/3/2026. Ảnh: chụp màn hình

Messi làm động tác "ký tặng" ngay sau khi ấn định tỷ số 4-2 bằng cú sút phạt trực tiếp từ hơn 25 m. Trước đó, anh cũng ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57. Hai pha lập công của siêu sao Argentina giúp Inter Miami thắng trận derby bang Florida. Nhờ đó, anh được chấm 9,3 điểm, cao nhất trận, theo thống kê Fotmob.

Không phải lần đầu Messi khiêu khích đối thủ sau khi ghi bàn. Tại tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan, thủ quân Argentina cũng khum hai bàn tay ở tai và hướng về ban huấn luyện đối thủ để khiêu khích. Hành động này như để đáp trả những phát biểu của Hà Lan nhằm hạ thấp Messi trước trận đấu.

Messi khiêu khích đối thủ sau khi ghi bàn Khoảnh khắc Messi đáp trả Orlando City.

Đây là bàn thắng thứ 70 của Messi từ đá phạt hàng rào. Theo báo Argentina El Grafico, siêu sao 38 tuổi đang đứng thứ tư trong danh sách sút phạt trực tiếp ghi bàn mọi thời, sau Marcelino Carioca (78 bàn), Roberto Dinamite (75) và Juninho Pernambucano (72). Cristiano Ronaldo đứng thứ bảy với 63 bàn.

Inter Miami khởi đầu mùa giải MLS 2026 với thất bại 0-3 trước Los Angeles FC. Ở trận thứ hai gặp Orlando City tối 1/3, họ bước vào giờ nghỉ khi bị dẫn hai bàn. Nhưng sang hiệp hai, đoàn quân Javier Mascherano lật ngược tình thế để thắng ngược 4-2. Cả hai bàn thắng của Messi trong trận này đều tới từ ngoài cấm địa. Trong sự nghiệp, anh đã ghi 176 bàn thắng từ những vị trí như vậy.

Ở trận tiếp theo, Messi và đồng đội làm khách trên sân của D.C. United tối 7/3.

Hoàng An tổng hợp