Messi im tiếng trước đối thủ xếp hạng thấp hơn Việt Nam

ArgentinaLionel Messi không ghi được bàn nào trong trận Argentina thắng Mauritania, đội tuyển xếp hạng 115 FIFA, với tỷ số 2-1, tối 27/3.

Messi vào sân từ đầu hiệp hai, thời điểm Argentina đã dẫn 2-0. Khi anh khởi động chuẩn bị vào sân, các khán giả đồng loạt hô vang tên anh. Một tấm băng-rôn với dòng chữ "Cầu thủ hay nhất thế kỷ" cũng được giương lên, thể hiện sự ủng hộ đội trưởng Argentina.

Nhưng trong gần 50 phút thi đấu, tiền đạo 38 tuổi không để lại dấu ấn nào. Mauritania thành công trong việc phong tỏa đội trưởng Argentina. Messi có một cơ hội nhưng bỏ lỡ ở phút 55, khi thủ môn Babacar Diop để mất bóng. Anh vẫn chưa thể tự phá kỷ lục ghi 115 bàn cho đội tuyển.

Messi thi đấu trong trận giao hữu Argentina 2-1 Mauritania tối 27/3 trên sân Bombonera, thành phố Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AFP

Mauritania hiện đứng ở vị trí 115 trên bảng thứ bậc FIFA, kém tuyển Việt Nam 12 bậc. Trong khi đó, Argentina xếp thứ hai chỉ sau Tây Ban Nha.

Trận giao hữu giảm phần nào chất lượng do cơn mưa trên sân La Bombonera. Argentina chọn cách khởi đầu chậm để tránh va chạm dẫn đến chấn thương. Phút 17, sau quả tạt của Nahuel Molina, Enzo Fernandez dứt điểm giữa vòng cấm mở tỷ số. Đến phút 31, Nico Paz sút phạt hàng rào nhân đôi cách biệt.

Mauritania chơi hay hơn sau giờ nghỉ. Đội khách chịu khó di chuyển, chơi thoải mái và chuyền tốt. Phút 90+3, Jordan Lefort sút phạt rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Ngày 31/3, Argentina sẽ tiếp Zambia. Hai trận giao hữu với Mauritania và Zambia là dịp để đội đương kim vô địch chuẩn bị cho trận ra quân World Cup 2026 gặp một đại diện châu Phi khác, Algeria vào ngày 16/6.

Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra Argentina tranh Siêu Cup Liên lục địa với Tây Ban Nha vào ngày 27/3. Nhưng do xung đột ở Trung Đông và bất đồng trong vấn đề tổ chức, trận đấu đã không thể diễn ra.

Thanh Quý