Messi giúp đem về 265 triệu USD tiền bán vé ở Mỹ

MỹKể từ khi chơi trận đầu cho Inter Miami hơn một tháng trước, siêu sao Lionel Messi giúp tăng hơn 10 lần giá vé trung bình các trận.

Messi đã chơi chín trận cho Miami, kể từ trận gặp Cruz Azul tại Leagues Cup ngày 22/7, khi anh ghi bàn thắng đá phạt quyết định trong những phút cuối. Kể từ đó, giá vé các trận đấu tại Mỹ tăng 1.034%, theo ước tính của tạp chí Fortune. Vé các trận không có Messi cũng được đẩy lên, và những khoản tăng này lên tới 265 triệu USD.

Messi mừng bàn vào lưới New York Red Bulls ở vòng 35 MLS trên sân Red Bull Arena, thành phố Harrison, bang New Jersey, Mỹ ngày 26/8/2023. Ảnh: AP

Các sân bóng đá ở Mỹ thường có sức chứa nhỏ hơn so với châu Âu hay Nam Mỹ, vì thế giá vé xem Messi thi đấu càng đắt. Không có hạng vé nào xem Messi rẻ hơn 200 USD vào lúc này. Ví dụ, trận sắp tới gặp Los Angeles FC ngày 4/9, Inter Miami bán vé qua cổng giá 422 USD. Hay ở trận vừa qua gặp New York Red Bulls tại New Jersey, giá vé tăng từ 29 USD lên 850 USD, tương ứng mức tăng 2.850%.

Ảnh hưởng của Messi về kinh tế chưa dừng ở đó. Kể từ khi siêu sao Argentina gia nhập Miami, AppleTV kiếm thêm 300.000 thuê bao mới, tăng thu 30 triệu USD. Theo hợp đồng của Messi, anh sẽ nhận được một khoản trong phần doanh thu tăng thêm này.

Messi cũng dự kiến tăng doanh thu cho Miami thêm 257% trong vòng một năm. Doanh thu của đội năm 2022 là 56 triệu USD, so với CLB kiếm tiền giỏi nhất MLS Atlanta United 103 triệu USD. Với Messi, đội bóng của David Beckham dự kiến sẽ kiếm 200 triệu USD. Điều đó sẽ giúp Miami thành CLB thu về nhiều tiền nhất trong một mùa giải MLS. Trên thế giới, chỉ 33 CLB đạt doanh thu 200 triệu USD trở lên mùa 2021-2022, trong đó chỉ có một đội châu Mỹ là Flamengo (Brazil).

Giá trị của Miami cũng tăng chóng mặt khi Messi ngày càng tỏa sáng. Năm ngoái, đội được định giá 585 triệu USD, nhưng Beckham kỳ vọng giá trị đội bóng sẽ vươn tới mức 1,5 tỷ USD năm sau.

Messi phối hợp với Cremaschi để ghi bàn ở MLS Bàn thắng đầu tiên của Messi ở MLS.

Messi đã ghi 11 bàn chỉ qua chín trận cho Miami, vừa giúp đội giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB là Leagues Cup, vào chung kết Cup Quốc gia và thoát khỏi đáy bảng MLS khu vực miền Đông. Mỗi trận có Messi luôn thu hút những tên tuổi làng giải trí Mỹ. Chẳng hạn ở trận gần nhất của siêu sao 36 tuổi tại New Jersey, hai rapper Swae Lee và French Montana cũng nhảy lên mừng bàn thắng của Messi.

Miami cũng đang đẩy nhanh kế hoạch xây sân mới trị giá 350 triệu USD, với mục tiêu hoàn thành trước khi Messi ra đi. Hợp đồng của anh với đội sẽ hết hạn cuối năm 2025, khi anh 38 tuổi.

Sân mới dự kiến có sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi, nhiều hơn 4.000 chỗ ngồi so với sân hiện tại DRV PNK. Sân sẽ là một phần của khu liên hợp thể thao nằm tại Miami Freedom Park, công viên có diện tích khoảng 234.000 mét vuông.

"Khi tạo ra một không gian đa diện, chúng tôi sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về khu liên hợp thể thao", Jorge Mas, đồng Chủ tịch Inter Miami, cho biết hôm 28/8. "Chúng tôi muốn cung cấp một điểm đến về ẩm thực và giải trí cho các gia đình thưởng thức quanh năm. Tôi nóng lòng được chào đón người hâm mộ đến sân vận động hiện đại của chúng tôi và nghe những tiếng hô vang, khi Messi và các cầu thủ Inter Miami ra sân lần đầu tiên vào năm 2025".

Xuân Bình