Messi ghi bàn trong ngày ra mắt sân mới của Inter Miami

MỹLionel Messi ghi một bàn, khi Inter Miami hòa Austin 2-2 trong ngày ra mắt sân mới NU ở vòng 6 giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS.

Trận tiếp Austin tối 4/4 là trận đầu tiên của Inter Miami trên sân mới NU. Sân này có sức chứa 26.700 khán giả, nhiều hơn khoảng 5.000 chỗ so với sân Chase mà đương kim vô địch MLS sử dụng hai mùa trước.

Messi để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 10. Đội trưởng người Argentina tự phát động tình huống tấn công, rồi băng vào vòng cấm nhận lại bóng và đánh đầu vào góc cao. Trước đó 4 phút, Austin dội gáo nước lạnh cho đội chủ nhà, khi Guilherme Biro đón quả phạt góc rồi đánh đầu hạ thủ môn St Clair.

Với pha đánh đầu kể trên, Messi nâng thành tích sự nghiệp lên 903 bàn, xếp thứ hai sau Cristiano Ronaldo với 967 bàn. Ở bảng kiến tạo, Messi vẫn dẫn đầu với 407 lần, trong khi Ronaldo mới có 261.

Messi đánh đầu ghi bàn trong trận Inter Miami hòa Austin ở vòng 6 MLS tối 4/4. Ảnh: AP

Austin mới thắng một, hòa hai và thua hai, chỉ đứng nửa dưới bảng miền Tây. Tuy nhiên, họ đã có một trận hiệu quả so với Inter Miami - đang đứng trong nhóm đầu bảng miền Đông với ba thắng, một hòa và một thua. Đội khách chỉ cần kiểm soát bóng 39% để dứt điểm trúng đích ba lần, trong khi chủ nhà kiểm soát bóng nhiều gấp rưỡi, dứt điểm gấp ba lần (19 so với 6) nhưng chỉ bốn lần đưa bóng hướng mục tiêu.

Phút 53, Austin một lần nữa vượt lên dẫn trước. Jayden Nelson sút tung lưới St Clair sau pha phản công từ tình huống mất bóng của Messi. Inter Miami phải đợi đến phút 82 mới thoát hiểm. Luis Suarez tận dụng bóng bật ra từ tình huống phạt góc, rồi sút chân trái gỡ hòa 2-2.

Trận hòa này khiến Inter Miami rơi xuống thứ tư bảng miền Đông MLS 2026. Messi và đồng đội mới có 11 điểm sau 6 trận, bằng điểm và kém hiệu số so với New York City và Charlotte. Nashville đang dẫn đầu khu vực với 13 điểm.

Thanh Quý