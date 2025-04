Messi ghi bàn trong ngày Inter Miami đứt chuỗi thắng

MỹInter Miami hòa Toronto FC 1-1 với bàn gỡ của Lionel Messi ở vòng sáu MLS 2025 sáng 7/4.

Toronto FC, đội đang xếp thứ hai từ dưới lên tại bảng miền đông, gây được không ít bất ngờ trong trận làm khách trên sân Chase. Phút 17 và 19, Theo Corbeanu hai lần đưa bóng chạm cột. Đến phút 45+2, đội khách buộc Inter Miami phải trả giá cho hàng thủ lơi lỏng. Federico Bernardeschi xoay xở khéo léo giữa ba hậu vệ, rồi sút nhẹ hạ thủ môn Drake Callender.

Như thường lệ, Inter Miami vẫn áp đảo. Họ chỉ thiếu may mắn để ghi bàn sớm. Trọng tài từ chối bàn của Telasco Segovia do lỗi việt vị và bàn của Lionel Messi do lỗi đẩy người.

Inter Miami phải chờ đến lần thứ ba đưa bóng vào lưới Toronto FC mới có bàn. Nhận đường chuyền vào trung lộ ở phút 45+5, Messi vô lê chìm vào góc xa gỡ hòa 1-1.

Messi mừng bàn trong trận Inter Miami 1-1 Toronto FC ở vòng sáu MLS sáng 7/4. Ảnh: Inter Miami FC

Tiền đạo 37 tuổi ghi bàn thứ sáu từ đầu mùa 2025, đồng thời nâng kỷ lục lập công cho Inter Miami lên 40 bàn.

Sau giờ nghỉ, Toronto FC thành công với chiến thuật "biển người". Họ dựng hàng thủ số đông trước khung thành, khiến Messi và đồng đội không thể đột phá.

Cơ hội duy nhất trong hiệp hai thuộc về Inter Miami ở phút 77. Allen Obando sút bật hậu vệ Gomis ngay trước vạch vôi, sau khi cắt được đường chuyền hỏng của Thompson và vượt qua thủ môn Johnson.

Trận hòa Toronto FC khiến Inter Miami đứt chuỗi bốn chiến thắng tại MLS. Họ cũng rơi xuống thứ hai bảng miền đông với 14 điểm sau sáu trận, kém Columbus Crew một điểm. Columbus Crew đang chơi nhiều hơn một trận.

Trên bảng chung hai miền, Inter Miami đang xếp thứ tư sau Vancouver, Columbus Crew và San Diego. Mùa trước, Messi và đồng đội giành Suppoters' Shield khi dẫn đầu bảng xếp hạng chung.

Thanh Quý