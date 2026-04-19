Messi ghi bàn quyết định chiến thắng cho Inter Miami

MỹLionel Messi ghi hai bàn, trong đó có tuyệt phẩm ở gần cuối hiệp hai, giúp Inter Miami hạ Colorado tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS.

Phút 79 trận đấu trên sân Empower Field at Mile High ngày 18/4, Messi đi bóng bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm của chủ nhà Colorado. Sau khi tìm thấy khoảng trống giữa hai hậu vệ, anh cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc cao, ấn định tỷ số 3-2 cho Inter Miami.

Với bảy bàn từ đầu mùa MLS 2026, Messi đang cùng Petar Musa (Dallas) và Sam Surridge (Nashville) dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Đội trưởng Inter Miami cũng nâng thành tích sự nghiệp lên 905 bàn, xếp sau Cristiano Ronaldo với kỷ lục 968 bàn.

Lionel Messi (thứ hai từ trái sang) mừng bàn trong trận Inter Miami thắng Colorado 3-2 ở vòng 8 MLS ngày 18/4. Ảnh: AP

Cả hai đội bước vào trận đấu với phong độ khá tương đồng. Trong 10 trận gần nhất, Colorado thắng 6, còn Inter Miami bất bại 9 trận. Trên sân nhà, Colorado thắng 6, hòa 2 và thua 2, trong khi Inter Miami thắng 5, hòa 3 và thua 2 trong 10 trận sân khách gần nhất.

Và thực tế, trận đấu cũng diễn ra khá cân bằng. Dù Colorado gấp đôi về số lần dứt điểm (10 so với 5), Inter Miami luôn ở trong thế dẫn trước dù đây là trận đầu tiên từ khi HLV Javier Mascherano từ chức.

Phút 18, sau khi Yannick Bright bị phạm lỗi dẫn đến phạt đền, Messi đã lĩnh trách nhiệm thực hiện, mở tỷ số cho đội ĐKVĐ. Với ưu thế tinh thần, đội khách tiếp tục chơi tốt, và nhân đôi cách biệt từ cú đánh đầu của German Berterame ở phút 45+5. Messi chính là người chuyền bóng kiến tạo trong tình huống này.

Việc dẫn trước hai bàn dường như khiến một số vị trí của Inter Miami lỏng chân, nhất là hàng thủ. Phút 58, họ để Rafael Navarro đi bóng, rồi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Colorado. Bốn phút sau đó, cầu thủ vào sân thay người Darren Yapi thoát xuống sút đối mặt thủ môn của Inter Miami, gỡ hòa 2-2.

Inter Miami phải chờ Messi tỏa sáng để giành lại ba điểm, dù cuối trận rơi vào thế 10 chống 11 do Bright nhận thẻ đỏ ở phút 87. Kết quả này giúp Inter Miami leo lên xếp thứ hai bảng miền đông MLS với 15 điểm sau 8 trận, kém một điểm và chơi hơn một trận so với Nashville.

Thanh Quý