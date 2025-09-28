Messi đứt chuỗi ghi bàn ở MLS

MỹLionel Messi không ghi bàn hay kiến tạo, ở trận Inter Miami hòa Toronto FC 1-1 tại vòng 32 giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) hôm 27/9.

Sau hai trận liên tiếp được chấm điểm 10, Messi "chỉ" được Sofascore chấm 8,5 điểm ở trận gặp Toronto. Anh vẫn là người được chấm cao nhất trận, với sáu pha dứt điểm, bốn trong số đó trúng hướng cầu môn. Siêu sao Argentina còn góp ba đường chuyền mở ra cơ hội rõ rệt và 5 lần qua người thành công.

Messi không hài lòng với bản thân, trong trận đấu trên sân BMO Field, Toronto, Canada hôm 28/9. Ảnh: Reuters

Chuỗi ba trận thắng của Inter Miami và chuỗi ba trận ghi bàn liên tiếp của Messi bị chặn đứng bởi một cái tên: Sean Johnson. Thủ thành Toronto chơi xuất thần, liên tục từ chối những nỗ lực của Messi và đồng đội.

Lần duy nhất Johnson phải vào lưới nhặt bóng cũng đến từ một pha khởi xướng của Messi. Tiền đạo 38 tuổi mở bóng ra cánh trái, để Jordi Alba thoát xuống căng ngang cho Tadeo Allende bật cao đánh đầu thành bàn.

Nhưng sau giờ nghỉ, Toronto FC bất ngờ gỡ hòa. Trong tình huống lộn xộn, hàng thủ Inter Miami chơi hớ hênh, để Djorde Mihailovic thoải mái đệm bóng trên vạch 5m50.

Trong phần còn lại trận đấu, Sean Johnson liên tục phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội chủ nhà. Tính riêng bốn cú dứt điểm của Messi trong cả trận, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đã là 0,73.

Trận đấu cũng chứng kiến lần hiếm hoi Messi nổi cáu với người bạn thân Luis Suarez. Sau một pha xử lý cá nhân của đồng đội, Messi vừa nhảy lên vừa hét lớn trong sự bực tức. Điều này dường như chưa từng diễn ra khi cả hai thi đấu cùng nhau nhiều năm tại Barca trước đây.

Messi (phải) nhảy lên hét lớn với Suarez (chỉ tay). Ảnh chụp màn hình

Messi trận này còn cố gắng ghi bàn khi sút phạt góc, nhưng bất thành. Những nỗ lực của anh không thể giúp Inter Miami giành trọn ba điểm. Trận hòa 1-1 trở nên tai hại khi nó khiến Messi và đồng đội mất quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch Supporters' Shield. Đây là danh hiệu dành cho đội có nhiều điểm nhất trong một mùa giải MLS, trước vòng play-off. Năm ngoái, Inter Miami đã giành danh hiệu này.

Với 56 điểm sau 30 trận, Inter Miami gần như chắc chắn dự vòng play-off ở miền Đông, với vị trí thứ tư. Họ kém đỉnh bảng Philadelphia Union bảy điểm, nhưng cũng đấu ít hơn hai trận. Toronto FC thì đã hết cửa dự play-off, với 28 điểm sau 31 trận, đứng thứ 12.

Vy Anh