Messi độc diễn ghi bàn trong trận hòa của Inter Miami

EcuadorLionel Messi tỏa sáng với một bàn đậm dấu ấn cá nhân và một kiến tạo, nhưng Inter Miami vẫn bị Barcelona SC cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra tại Quito.

Messi mở tỷ số ở phút 31 với pha đi bóng quen thuộc. Anh tăng tốc từ giữa sân đến rìa vòng cấm, đưa bóng sang chân trái quen thuộc, loại bỏ hai hậu vệ đối phương trước khi sút chéo góc hạ gục thủ môn Barcelona SC. Đây là pha lập công đầu tiên của siêu sao người Argentina trong năm 2026.

Messi ghi bàn trong trận hòa Barcelona SC Bàn mở tỷ số của Messi.

Đội bóng Ecuador gỡ hòa không lâu sau đó nhờ công Joao Rojas. Đến phút bù hiệp một, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Inter Miami tái lập thế dẫn bàn. Từ cánh phải, tiền đạo 38 tuổi chuyền cho German Berterame dứt điểm từ rìa vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng vào lưới.

Đây là màn ra mắt đá chính lý tưởng của Berterame trong màu áo Inter Miami, sau khi anh gia nhập đội bóng với mức phí 15 triệu USD từ CLB Monterrey của Liga MX vào cuối tháng trước.

Messi rời sân sau hơn một giờ thi đấu để nhường chỗ cho Luis Suarez. Inter Miami tưởng chừng sẽ bảo toàn chiến thắng cho đến khi kịch tính xảy ra ở những phút cuối trên sân Estadio Banco Pichincha. Phút 87, David Ayala - cầu thủ vào sân thay người của Inter Miami - bị truất quyền thi đấu. Chỉ ít phút sau, Barcelona SC tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn gỡ hòa nhờ công Tomas Martinez.

Messi kiến tạo trong trận hòa Barcelona SC Pha kiến tạo của Messi.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Javier Mascherano cho biết Inter Miami sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng MLS kéo dài đến ngày 26/3, dù ông khẳng định hài lòng với những tân binh mà đội bóng đã mang về thời gian qua.

"Chúng tôi chưa khép lại kỳ chuyển nhượng, bởi giai đoạn này dài hơn những lần khác. CLB luôn tìm kiếm những cầu thủ có thể đóng góp và nâng tầm đội hình hiện tại", nhà cầm quân người Argentina nói.

Chuẩn bị cho mùa giải MLS 2026, Inter Miami đã chiêu mộ hàng loạt tân binh, gồm thủ môn Dayne St. Clair, hậu vệ Sergio Reguilon, Facundo Mura, trung vệ Micael dos Santos, tiền vệ David Ayala và tiền đạo Germán Berterame.

"Tôi hài lòng với các bản hợp đồng đã thực hiện. Trong hệ thống MLS, đặc biệt với một CLB vừa vô địch như chúng tôi, việc các cầu thủ quan trọng ra đi khiến quá trình thay thế trở nên không hề dễ dàng", Mascherano chia sẻ. "Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã làm việc rất nhanh nhạy và thông minh trong việc tìm kiếm cầu thủ, tận dụng những cơ hội trên thị trường".

Theo HLV 41 tuổi, Inter Miami đã hưởng lợi từ việc chớp thời cơ ở những thương vụ như Dayne St. Clair - cầu thủ tự do, hay Facundo Mura, những cái tên mà trong bối cảnh khác có thể khiến CLB tốn nhiều chi phí hơn và khó tiếp cận. Mascherano đặc biệt đánh giá cao bản hợp đồng German Berterame, tiền đạo tuyển Mexico được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng ở mùa giải 2026, khi Inter Miami phải chinh chiến trên nhiều mặt trận như MLS, Concacaf Champions Cup và Leagues Cup.

Trong chuyến du đấu Nam Mỹ, Inter Miami thua Alianza Lima (Peru), đánh bại Atlético Nacional (Colombia) trước khi hòa Barcelona SC. Messi và các đồng đội sẽ hoàn tất giai đoạn tiền mùa giải bằng trận gặp Independiente del Valle tại Puerto Rico ngày 13/2.

Inter Miami sẽ mở màn mùa giải MLS 2026 bằng chuyến làm khách trên sân LAFC vào ngày 21/2.

Hồng Duy (theo ESPN)