Messi đá hỏng phạt đền khiến Inter Miami thảm bại

MỹThủ quân Lionel Messi đá phạt đền kiểu panenka bị thủ môn đối phương bắt bài, khiến Inter Miami thua 0-3 trên sân Charlotte ở giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Phút 30, khi tỷ số đang là 0-0, VAR vào cuộc, xác định Messi bị Djibril Diani phạm lỗi trong vòng cấm, cho Inter Miami hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Messi dứt điểm kiểu panenka, bấm nhẹ bóng vào giữa khung thành. Thủ môn Kristijan Kahlina bắt bài, không đổ người, nhưng vẫn cần hai nhịp để bắt dính bóng.

Lionel Messi đá phạt đền kiểu panenka bị Kristijan Kahlina bắt dính, trong trận Inter Miami thua Charlotte 0-3 trên sân Bank of America, North Carolina, Mỹ ngày 13/9. Ảnh: AP

Theo Transfermarkt, đây là lần thứ 31 Messi đá hỏng phạt đền, gồm 24 lần cho Barca, 5 lần ở tuyển Argentina, một tại PSG và một tại Inter Miami.

Ngôi sao Argentina thực hiện thành công cả ba quả phạt đền trước đó cho Inter Miami. Lần gần nhất anh đá hỏng phạt đền là trong trận Argentina gặp Ba Lan ở vòng bảng World Cup 2022.

Trên sân Bank of America hôm 13/9, Messi thi đấu dưới sức. Tiền đạo này đá trọn 90 phút, chạm bóng 52 lần, chuyền chính xác 83%, không qua người hay tạt bóng chính xác lần nào và mất bóng tới 17 lần. Chuyên trang Sofascore chấm Messi 6,6 điểm, chỉ hơn bốn cầu thủ Inter Miami.

Cú đá phạt đền hỏng ăn của Messi khiến Inter Miami phải trả giá đắt. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2004 Idan Toklomati tỏa sáng với cú hat-trick, gồm pha đá penalty ấn định tỷ số, giúp Charlotte thắng tưng bừng 3-0.

Kết quả này khiến Inter Miami tụt xuống thứ tám bảng xếp hạng miền Đông và gặp khó trong việc tranh vé vào vòng play-off tranh MLS Cup.

Khác với nhiều giải bóng đá khác, MLS không chỉ trao Cup cho đội đứng đầu bảng xếp hạng tổng kết. Thành tích mùa thường (Regular Season) chỉ quyết định tấm vé và thứ hạng hạt giống để bước vào vòng play-off.

Năm nay, có 18 đội giành vé, chia đều cho hai miền Đông và Tây, mỗi miền lấy 9 đội. Trong đó, bảy đội dẫn đầu vào thẳng vòng một, còn đội hạng 8 và 9 phải đá trận play-off phụ (Wild Card) để tranh tấm vé cuối.

Hồng Duy tổng hợp