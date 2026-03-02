Messi cứu Inter Miami

MỹLionel Messi lập cú đúp giúp Inter Miami thắng Orlando City 4-2 dù bị dẫn hai bàn, ở vòng 2 giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Trong trận mở màn MLS 2026 tuần trước, Inter Miami gây bất ngờ khi thua thảm Los Angeles FC 0-3. Làm khách trên sân Inter&Co ngày 1/3, đội ĐKVĐ một lần nữa tỏ ra bất ổn, để Orlando City dẫn 0-2 sau 24 phút.

Phút 18, sau quả tạt bên cánh trái, Marco Pasalic sút chìm mở tỷ số cho Orlando City. Pha bóng này bắt nguồn từ một đường chuyền lỗi ở giữa sân của cầu thủ Inter Miami. 6 phút sau, đội khách một lần nữa mắc sai lầm, để Martin Ojeda sút má ngoài chân trái trong vòng cấm nhân đôi cách biệt.

Ojeda ăn mừng trong sau khi ghi bàn cho Orlando City trong trận thua Inter Miami ở vòng 2 giải MLS tối 1/3. Ảnh: NS

Sau hiệp một tệ hại, Inter Miami bất ngờ lột xác sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện của Mateo Silvetti giúp ổn định khu vực giữa sân. Phút 49, chính Silvetti dứt điểm từ 25 m rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Pha làm bàn này như hồi chuông đánh thức cảm hứng của Inter Miami. Sau đó, đội bóng của HLV Javier Mascherano hoàn toàn lấn lướt, nắm 65% bóng và thắng đậm. Phút 57, giữa vòng vây của bốn cầu thủ Orlando City, Messi sút từ 17 m đưa bóng vào góc xa, san bằng tỷ số 2-2.

Messi mừng bàn thắng với Silvetti (phải) trong trận đấu Orlando City ở vòng hai MLS tối 1/3. Ảnh: Inter Miami

Bất ngờ đánh mất lợi thế, Orlando City bị ảnh hưởng tinh thần, nên có xu hướng lùi sâu đội hình để giữ kết quả hòa. Tuy nhiên, Messi một lần nữa làm thay đổi trận đấu. Phút 85, đội trưởng Inter Miami kiến tạo cho Telasco Segovia sút chìm trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-2. Sau đó 5 phút, chính Messi sút phạt trực tiếp từ 25 m, ấn định chiến thắng 4-2.

Đả bại Orlando City - đối thủ thắng họ cả hai trận ở MLS mùa trước với tỷ số 3-0 và 4-1, là món quà đúng lúc đối với Inter Miami. Messi và đồng đội có thể phần nào lấy lại tinh thần sau trận mở màn thua Los Angeles FC, đồng thời sớm trở lại chiến dịch bảo vệ chức vô địch.

Thanh Quý