Messi bầu giải The Best cho Yamal

Trong lá phiếu gửi FIFA, Lionel Messi chọn sao trẻ 17 tuổi Lamine Yamal giành FIFA The Best cho Cầu thủ nam hay nhất năm 2024.

Messi có một phiếu bầu giải Cầu thủ hay nhất năm, với tư cách thủ quân tuyển Argentina. Anh lần lượt xếp Yamal vào vị trí số một, đồng đội cũ ở PSG, Kylian Mbappe vào vị trí số hai, và Vinicius vào vị trí số ba. Theo FIFA, điểm dành cho từng vị trí là năm, ba và một.

Cristiano Ronaldo không tham gia bầu, dù đủ tư cách. Bernardo Silva, người đứng tên lá phiếu "thủ quân tuyển Bồ Đào Nha", lần lượt chọn Rodri, Vinicius và Erling Haaland.

FIFA công bố điểm của top 11 cầu thủ nam tại FIFA The Best 2024.

Năm nay, người hâm mộ đóng vai trò quan trọng trong việc bầu chọn người chiến thắng ở sáu hạng mục The Best, gồm Cầu thủ nam, nữ hay nhất, HLV nam, nữ hay nhất và Thủ môn nam, nữ hay nhất. Người chiến thắng sáu hạng mục này sẽ được xác định bởi hệ thống bình chọn với lá phiếu có trọng số bằng nhau giữa người hâm mộ, các thủ quân và HLV đội tuyển quốc gia, cũng như đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí.

Yamal, sao mới nổi của Barca, là trụ cột giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Tiền vệ 17 tuổi cũng giành Kopa Trophy, danh hiệu dành cho cầu thủ U21 hay nhất năm và Cậu Bé Vàng. Anh xếp thứ năm chung cuộc trong cuộc bình chọn FIFA The Best 2024 với tổng điểm 30.

Messi xếp ngay sau đàn em với 25 điểm. Có ba đại diện truyền thông từ ba quốc gia, 13 thủ quân từ các đội tuyển Anguilla, Bangladesh, Chile, Fiji, Gibraltar, Italy, Lào, Lesotho, Malta, Samoa, Quần đảo Solomon, Tahiti, Tunisia và 18 HLV đội tuyển chọn Messi là người thắng giải.

Thủ quân tuyển Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh lần lượt chọn Rodri là người thắng, xếp sau là Vinicius và Erling Haaland. HLV Kim Sang-sik bầu cho Messi, Jude Bellingham, Rodri còn đại diện truyền thông của Việt Nam chọn Rodri, Vinicius, Dani Carvajal.

Đội hình 11 cầu thủ nam hay nhất năm tại FIFA The Best 2024. Ảnh: FIFA

Vinicius đoạt The Best 2024 với 48 điểm, vượt qua Rodri (43 điểm) và Jude Bellingham (37 điểm). Tiền đạo Brazil trở thành cầu thủ thứ năm nhận FIFA The Best, giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 2016, sau Messi (2019, 2022, 2023), Ronaldo (2016, 2017), Robert Lewandowski (2021, 2022) và Luka Modric (2018).

Danh sách các giải thưởng tại FIFA The Best 2024:

Cầu thủ nam hay nhất: Vinicius Junior (Real Madrid/Brazil)

HLV nam hay nhất: Carlo Ancelotti (Real Madrid/Italy)

Thủ môn nam hay nhất: Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)

Giải thưởng FIFA Puskas (bàn thắng đẹp nhất bóng đá nam): Alejandro Garnacho (trận Everton vs Man Utd).

Cầu thủ nữ hay nhất: Aitana Bonmati (Barca/Tây Ban Nha)

HLV nữ hay nhất: Emma Hayes (Chelsea/Mỹ)

Thủ môn nữ hay nhất: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/Mỹ)

Giải thưởng FIFA Marta (bàn thắng đẹp nhất bóng đá nữ): Marta (Brazil vs Jamaica)

Hồng Duy