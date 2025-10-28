Messi: 'Bảo vệ chức vô địch World Cup sẽ rất hoành tráng'

MỹSiêu sao 38 tuổi Lionel Messi nói rằng anh nóng lòng dự World Cup 2026 cùng Argentina, với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News phát ngày 27/10, Messi vẫn chưa quyết định có dự World Cup 2026 hay không, nhưng khẳng định rất muốn góp mặt nếu thể lực cho phép. "Thật tuyệt vời khi được chơi ở một kỳ World Cup, và tôi rất muốn điều đó", thủ quân Argentina nói. "Nhưng tôi phải xem cảm giác cơ thể mình ra sao vào năm tới".

Messi trong phỏng vấn với báo Mỹ. Ảnh: NBC News

Messi sẽ bước sang tuổi 39 trong tháng 6/2026, thời điểm World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Anh cho biết sẽ đánh giá từng ngày trong giai đoạn tiền mùa giải 2026 cùng Inter Miami để xem liệu có thể đạt thể trạng tốt nhất. "Tôi muốn khỏe mạnh, là một phần quan trọng giúp đội tuyển. Tôi sẽ xem xét điều đó mỗi ngày khi bắt đầu tập luyện lại", Messi nói thêm.

Dù thừa nhận tuổi tác khiến anh phải cân nhắc, khát khao khoác áo đội tuyển quốc gia của Messi vẫn mãnh liệt. "Chúng tôi đang là nhà vô địch, và được bảo vệ danh hiệu ấy trên sân sẽ thật hoành tráng. Giấc mơ của mọi cầu thủ là chơi cho đội tuyển quốc gia, nhất là ở World Cup", anh nói.

Mới có hai đội bảo vệ được chức vô địch World Cup trong lịch sử, là Italy năm 1938 và Brazil 1962. Argentina sẽ là đội thứ ba làm được điều này, nếu đăng quang năm 2026. Trong trận chung kết World Cup 2022, Messi và đồng đội thắng Pháp trên loạt đá luân lưu.

Messi vừa gia hạn với Inter Miami tại MLS đến năm 2028. Trước đó, anh khoác áo Barca gần hai thập kỷ, ghi 672 bàn thắng, giành bốn Champions League và những kỳ tích khác. Dù đã rời châu Âu, thủ quân Miami nói anh cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Mỹ, nơi giúp anh và gia đình "thư giãn, tận hưởng cuộc sống, và để các con được là chính mình".

Với Argentina, Messi đã chơi 195 trận, ghi 114 bàn thắng. Trong đó, có bảy bàn tại World Cup 2022. "Chức vô địch này là giấc mơ của đời tôi", Messi nói. "Đó từng là điều duy nhất còn thiếu ở cấp độ chuyên nghiệp, bởi tôi đã giành mọi thứ ở CLB và cá nhân. Khi bạn hỏi một cầu thủ mơ điều gì, câu trả lời luôn là vô địch thế giới".

Hoàng An (theo NBC)