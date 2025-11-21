Mesa Group giới thiệu 4 thương hiệu thực phẩm tại Vietnam Foodexpo 2025

Mesa Group mang đến Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo 2025) hệ sinh thái 4 thương hiệu: cà phê Tamba Coffee, gạo Plasma, nước trái cây Docya và bánh kẹo Hải Hà.

Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 15/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) chủ trì. Triển lãm là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn của ngành thực phẩm, nông sản và thủy sản; quy tụ gần 400 doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước tham gia.

Không gian trưng bày 72 m2 của Mesa Group tại Vietnam Foodexpo 2025. Ảnh: Mesa Group

Tham gia triển lãm, Mesa Group không giới thiệu từng thương hiệu tách biệt, mà chọn cách tiếp cận theo mô hình "ecosystem of values" (hệ sinh thái giá trị). Doanh nghiệp đưa tới 4 thương hiệu Tamba Coffee, Gạo Plasma, Docya và Bánh kẹo Hải Hà trên một hành trình thống nhất xuyên suốt: Farm (nông trại, nguồn gốc nguyên liệu) - Innovation (đổi mới, ứng dụng công nghệ) - Wellness (sức khỏe, cân bằng thể chất, tinh thần) và Trust to Table (mang niềm tin và giá trị tới từng bữa ăn).

Trong hệ sinh thái này, Tamba Coffee đảm nhận vai trò nông trại, nguồn gốc nguyên liệu, đại diện cho yếu tố tự nhiên và định hướng phát triển bền vững. Thương hiệu sở hữu trang trại cà phê khoảng 200 ha tại Gia Lai, áp dụng mô hình canh tác hữu cơ và quy trình rang xay khép kín, đảm bảo kiểm soát chất lượng từ vùng nguyên liệu đến thành phẩm.

Tại Vietnam Foodexpo 2025, Tamba Coffee tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp B2B (giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) như chuỗi F&B (dịch vụ ăn uống), nhà rang xay và nhà phân phối cà phê. Gian hàng bố trí quầy cà phê mini, khu trưng bày hạt và mẫu rang, kèm bàn tư vấn riêng. Doanh nghiệp cũng tổ chức các phiên chia sẻ ngắn về xu hướng cà phê đặc sản, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng, qua đó giới thiệu năng lực cung ứng, xuất khẩu và hợp tác dài hạn.

Ở trụ cột đổi mới, ứng dụng công nghệ, gạo Plasma được Mesa Group định vị là dòng sản phẩm áp dụng công nghệ xử lý hiện đại, hướng tới an toàn, tiện lợi và gia tăng giá trị cho nông sản nội địa. Tại gian hàng, sản phẩm được giới thiệu qua khu trưng bày mẫu, kết hợp nấu thử để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm chất lượng hạt gạo, đồng thời tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Khu vực nấu thử gạo Plasma thu hút khách tham quan dừng chân. Ảnh: Mesa Group

Docya giữ vai trò sức khỏe, cân bằng thể chất, tinh thần với các sản phẩm nước uống trái cây thạch, mang đến giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, phù hợp lối sống đề cao sức khỏe của người tiêu dùng. Khu Docya tại triển lãm cho phép khách dùng thử sản phẩm, tìm hiểu thành phần và các gói phương án dành cho kênh bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử.

Khách quốc tế tìm hiểu các sản phẩm đồ uống thạch Docya tại khu trưng bày. Ảnh: Mesa Group

Trụ cột niềm tin, uy tín thương hiệu thuộc về Bánh kẹo Hải Hà - thương hiệu với hơn 50 năm trên thị trường. Tại triển lãm, Bánh kẹo Hải Hà trưng bày các dòng sản phẩm chủ lực, quà tặng phục vụ dịp lễ, Tết, đồng thời giới thiệu năng lực hợp tác gia công và phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng của đối tác.

Các gian hàng ứng dụng nhiều giải pháp tương tác số như mã QR dẫn tới catalogue kỹ thuật số, màn hình LED trình chiếu quy trình sản xuất và năng lực OEM/ODM (sản xuất theo đơn đặt hàng, thiết kế và sản xuất theo yêu cầu riêng), giúp khách thương mại dễ dàng tra cứu thông tin trong thời gian ngắn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và dùng thử sản phẩm, Mesa Group còn phối hợp với ban tổ chức và các đơn vị trung gian tham gia các chương trình kết nối giao thương 1:1 (trao đổi trực tiếp từng đối tác), phiên tọa đàm chuyên đề và khu vực triển lãm trực tuyến mở rộng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua Vietnam Foodexpo 2025, Mesa Group hướng tới gia tăng nhận diện cho bốn thương hiệu trong hệ sinh thái, củng cố vai trò đối tác đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng thực phẩm, từ thị trường nội địa đến các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Diệp Chi