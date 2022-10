MerryLand Quy Nhơn nhận ba giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2022

MerryLand Quy Nhơn do Tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư nhận ba giải thưởng tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022 diễn ra tại TP HCM vừa qua.

Cụ thể dự án được trao giải ở ba hạng mục gồm Phát triển siêu đô thị tốt nhất (Best Mega Township Development), Thiết kế tổng thể siêu đô thị tốt nhất (Best Mega Township Masterplan Design), Thiết kế kiến trúc nhà phố kinh doanh tốt nhất (Best Retail Housing Architectural Design) dành cho phân khu bizhouse Canal District.

Trước đó, dự án đã xác lập 3 kỷ lục Việt Nam gồm: quảng trường nhạc nước tổng diện tích lớn nhất và dài nhất Việt Nam, tổ hợp Du lịch - Thương mại - Giải trí có hệ thống kênh đào dài nhất Việt Nam.

Ba giải thưởng từ PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022 đã minh chứng cho chất lượng và sự hấp dẫn của "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn, giúp doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa "tầm nhìn châu Á" của du lịch Quy Nhơn.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh nhận giải Phát triển siêu đô thị tốt nhất (Best Mega Township Development) dành cho MerryLand Quy Nhơn. Ảnh: Hưng Thịnh

Tọa lạc trên bán đảo Hải Giang, MerryLand Quy Nhơn (Hải Giang, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có thiết kế, đầu tư bài bản với 25 phân khu và các công trình mang tính biểu tượng, góp phần đa dạng trải nghiệm của du khách.

Quy hoạch tại dự án bao gồm biệt thự nghệ thuật Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck, bizhouse Canal District, tòa tháp biểu tượng Chamm Legacy, khu nghỉ dưỡng Marriot Quy Nhon Resort & Spa, sân golf 18 lỗ MerryLand Golf Club do Greg Norman thiết kế, trung tâm hội nghị, khu vui chơi giải trí...

Dự án MerryLand Quy Nhơn nằm tại bán đảo Hải Giang. Ảnh: Hưng Thịnh

Theo chủ đầu tư, 36 tuyến phố đa công năng của Canal District được quy hoạch là trung tâm thương mại, giải trí tầm cỡ, hiện đã đưa vào vận hành sớm. Trong những sự kiện tầm cỡ, MerryLand Quy Nhơn thu hút cả hàng chục nghìn khách tham quan, tạo diện mạo sôi động cho khu đô thị.

Du khách tới MerryLand Quy Nhơn sẽ có cơ hội chìm đắm trong những màn trình diễn nhạc nước kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, khói lửa, do chuyên gia Laservision thiết kế và vận hành. Chương trình diễn ra vào chiều thứ 7 hàng tuần cùng màn biểu diễn võ thuật cổ truyền của gần 100 võ sư, võ sinh của Bình Định.

Nằm xuôi theo dòng kênh thơ mộng, hội tụ 116 mẫu kiến trúc theo 17 phong cách, những dãy phố bizhouse đa sắc màu sẽ đưa du khách vào hành trình trải nghiệm từ Đông sang Tây. Điển hình như bizhouse Americana mang kiến trúc hiện đại, phóng khoáng, bizhoue Europe tái hiện vẻ đẹp lộng lẫy và tinh tế của các dãy nhà châu Âu cổ kính, hay phong cách kiến trúc Á đông với nét đặc trưng của những mái ngói âm dương, lồng đèn rực rỡ...

Từ đó, khách du lịch sẽ có thêm trải nghiệm sông nước lãng mạn theo phong cách sông Seine của Pháp hay kênh đào Amsterdam Hà Lan hiền hòa.

Những dãy nhà đầy sắc màu nằm bên dòng kênh lãng mạn tại bizhouse Canal District. Ảnh: Hưng Thịnh

PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những thương hiệu bất động sản nổi bật với nhiều thành tựu trong năm, được kiểm định và đánh giá bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Tập đoàn Hưng Thịnh có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án trải dài trên các tỉnh thành. Doanh nghiệp đã phát triển thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh MerryLand Quy Nhơn, có tổng vốn đầu tư giai đoạn một gần 2,5 tỷ USD, quy mô 695 ha, với mục tiêu tạo nên điểm đến hàng đầu châu Á.

Quế Anh