MerryLand Quy Nhơn - điểm đến mới của loạt sự kiện quy mô

Vẻ đẹp bán đảo Hải Giang và nhiều công trình tại MerryLand Quy Nhơn tạo cảm hứng để BTC Miss World Vietnam 2023 dựng sân khấu sức chứa 20.000 người.

Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết Miss World Vietnam 2023 là một trong những sự kiện quy mô nhất tại MerryLand Quy Nhơn năm nay. Giữa khung cảnh núi đồi, biển cả và thung lũng giao hòa, ban tổ chức dàn dựng sân khấu ngoài trời theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng, đèn led...

40 cô gái tranh tài ở chung kết tối 22/7, thu hút gần 20.000 khán giả theo dõi trực tiếp và hơn 5 triệu lượt xem trên nền tảng trực tuyến. Sau nhiều phần thi, Huỳnh Trần Ý Nhi từ Bình Định giành ngôi hoa hậu. Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về người đẹp Đào Thị Hiền (Nghệ An) và Huỳnh Minh Kiên (Ninh Thuận).

Top 3 khoe sắc lúc đăng quang.

Giọng ca nội lực Quang Dũng, Hiền Thục, Võ Hạ Trâm và sức trẻ từ Đông Nhi, Lona... giúp chung kết đầy cảm xúc. Sự góp mặt của Miss World 2021 Karolina Bielawska cùng dàn khách mời nổi tiếng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước lẫn quốc tế.

Theo đại diện Hưng Thịnh, nguồn năng lượng tươi trẻ từ dàn thí sinh đồng điệu với nét hiện đại, đầy sức sống của "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn. Bên lề cuộc thi, các cô gái còn được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, những công trình ấn tượng - tâm huyết, khát vọng của tập đoàn.

Song song chung kết, MerryLand Quy Nhơn còn tổ chức chương trình nhạc nước, thu hút hàng chục nghìn người. Nhiều du khách cho biết bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vũ điệu kết hợp âm nhạc, làn nước với ánh sáng; biểu diễn diều nghệ thuật hay khinh khí cầu nhiều sắc màu...

Sân khấu MerryLand Quy Nhơn được khán giả đánh giá hoành tráng.

Sáng cùng ngày, Hưng Thịnh khai trương nhà mẫu MerryHome thuộc Marina District, đón tiếp hàng nghìn lượt khách tham quan, tìm hiểu. Dòng sản phẩm liền kề biển này hướng đến nhịp sống sôi động, trong quần thể tiện ích riêng của phân khu lẫn toàn dự án.

"MerryHome tại 'quận du thuyền' Marina District nâng tầm giá trị khi được Best Western (Mỹ) quản lý và tư vấn kỹ thuật. Nơi đây vừa là nhà, vừa là nơi nghỉ dưỡng, đầu tư, khai thác cho thuê", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Nhiều khách hàng tham quan, tìm hiểu căn hộ mẫu MerryHome thuộc phân khu Marina District.

Trước đó, chuỗi show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest Season 4 - thuộc khuôn khổ cuộc thi hoa hậu - diễn ra tại đây. Sàn runway được dàn dựng ngay trên bến du thuyền và quảng trường nhạc nước. Năm ngoái, MerryLand Quy Nhơn cũng là điểm đến của Miss World Vietnam 2022.

Đại diện tập đoàn bất động sản nhận định: "Thành phố bán đảo MerryLand Quy Nhơn đủ năng lực, tinh hoa để tổ chức loạt sự kiện tầm cỡ quốc gia lẫn quốc tế. Qua đó hiện thực hóa tầm nhìn biến nơi đây thành điểm đến mới trên bản đồ khu vực và châu Á, góp phần thay đổi bức tranh du lịch Quy Nhơn".

Tại giải Vietnam Property Awards 2022, MerryLand Quy Nhơn được xướng tên ở ba hạng mục gồm: Phát triển siêu đô thị tốt nhất (Best Mega Township Development), Thiết kế tổng thể siêu đô thị tốt nhất (Best Mega Township Masterplan Design), Thiết kế kiến trúc nhà phố kinh doanh tốt nhất (Best Retail Housing Architectural Design) dành cho Bizhouse Canal District.

Dự án cũng xác lập 3 kỷ lục Việt Nam gồm: quảng trường nhạc nước tổng diện tích lớn nhất và dài nhất; tổ hợp du lịch - thương mại - giải trí có hệ thống kênh đào dài nhất nước.

Vạn Phát

Ảnh: Hưng Thịnh