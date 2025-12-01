Merino: 'Pha vào bóng của Caicedo rất khủng khiếp'

AnhTiền vệ Mikel Merino cảm thấy may mắn khi không chấn thương nặng sau khi bị Moises Caicedo đạp trúng mắt cá, trong trận Arsenal hoà Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Phút 38, Merino đang cầm bóng bên phần sân của Chelsea thì Caicedo ập vào, đạp trúng mắt cá chân. Cả hai sau đó cùng nằm sân ôm chân, tỏ ra đau đớn và cần sự chăm sóc y tế. Trọng tài Anthony Taylor ban đầu rút thẻ cho tiền vệ Chelsea, nhưng thay đổi quyết định sau khi kiểm tra VAR, dứt khoát rút thẻ đỏ trực tiếp.

"Tôi cảm thấy mắt cá chân bị trật hoàn toàn, nhưng may mắn là nó và cơ thể rất linh hoạt", Merino nói trên Sky Sports sau trận đấu trên sân Stamford Bridge tối 30/11. "Tôi không lo về sự an toàn của bản thân, nhưng rõ ràng đó là một pha vào bóng khủng khiếp và chắc chắn phải nhận thẻ đỏ ngay lập tức".

Sau khi được chăm sóc, Merino đứng lên thi đấu tiếp. Anh thậm chí đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 59 và chơi hết trận.

Caicedo dẫm vào mắt cá chân Merino trong trận Arsenal hoà Chelsea 1-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh tối 30/11. Ảnh: Sky Sports

Ngoài thẻ đỏ phạt Caicedo, trọng tài còn rút bảy thẻ vàng, trong đó có sáu chiếc thuộc về Arsenal. Theo Merino, quyết liệt là nét đặc trưng của Ngoại hạng Anh, nhất là các trận như derby London. Do đó, anh hiểu và chấp nhận việc bị chơi xấu.

"Đây là Ngoại hạng Anh", tiền vệ người Tây Ban Nha nói. "Nó rất mạnh mẽ và lý giải tại sao có rất nhiều pha chuyển đổi trạng thái. Nếu thắng tranh chấp, bạn có thể tấn công vòng cấm".

Được chơi hơn người từ cuối hiệp một, nhưng Arsenal không tận dụng được ưu thế. Chelsea vẫn gây sức ép, thậm chí vượt lên với pha đánh đầu của Trevoh Chalobah ở phút 48.

Merino thừa nhận khó giành điểm tại sân Stamford Bridge, ước Arsenal có thể chơi tốt hơn, kiểm soát nhiều hơn và hóa giải lối chơi quyết liệt của Chelsea. "Họ rõ ràng là một đối thủ mạnh và thể hiện tinh thần tốt", anh nói thêm.

Merino mừng bàn gỡ cho Arsenal ở vòng 13 Ngoại hạng Anh tối 30/11. Ảnh: Offside

Merino là một trong những cầu thủ đa năng và giàu kinh nghiệm nhất của Arsenal. Ngoài vị trí tiền vệ sở trường, cầu thủ 29 tuổi còn chơi trung phong hiệu quả nhờ chiều cao, khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm tốt. Trong 63 trận khoác áo "Pháo thủ", anh ghi được 13 bàn.

Merino cũng là một trong những cầu thủ có duyên lập công với tuyển Tây Ban Nha, với 10 bàn trong 41 trận. Anh là tác giả bàn quyết định trong trận tứ kết Euro 2024 thắng Đức 2-1 và cú hat-trick trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở vòng loại World Cup 2026.

Thanh Quý (theo Sky Sports)