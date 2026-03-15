Mercedes VLE - minivan hạng sang mới

Hãng Đức vừa giới thiệu một chiếc minivan chạy điện được mô tả là limousine cỡ lớn, dự kiến bán tại Mỹ từ năm 2027.

VLE sở hữu ngoại hình hiện đại với lưới tản nhiệt lớn có thể phát sáng, cụm đèn pha mang họa tiết ngôi sao đặc trưng của Mercedes và nắp ca-pô có logo ba cánh nổi bật. Khách hàng cũng có thể chọn gói ngoại thất thể thao AMG với cản trước và lưới tản nhiệt thiết kế lại với biểu tượng ngôi sao ở trung tâm.

Hai bên thân xe có thiết kế khí động học, tay nắm cửa dạng ẩn cùng cửa trượt điện. Xe sử dụng bộ vành có kích thước 19-22 inch và đạt hệ số cản gió 0,25.

Mẫu minivan điện có chiều dài 5.309 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.943 mm, trục cơ sở 3.342 mm. Một phiên bản trục cơ sở dài hơn dự kiến sẽ được ra mắt.

Nội thất của VLE theo hướng sang trọng với nhiều công nghệ hiện đại như tùy chọn màn hình MBUX Superscreen, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống màn hình trung tâm 14 inch và màn hình 14 inch cho hành khách phía trước.

Hệ thống giải trí phía sau với màn hình 31,3 inch độ phân giải 8K có thể hạ xuống từ trần xe, hỗ trợ chia đôi màn hình và camera phục vụ họp trực tuyến.

Những trang bị đáng chú ý bao gồm hệ thống âm thanh vòm 3D Burmester 22 loa và cửa sổ trời toàn cảnh cố định với đèn chiếu sáng xung quanh. Xe cũng có bàn gấp, sạc điện thoại thông minh không dây cũng như các ngăn chứa đồ có chức năng sưởi/làm mát.

VLE có cấu hình 6-8 chỗ, với các lựa chọn ghế độc lập ở hàng hai và ba hoặc ghế băng phía sau. Phiên bản cao cấp có thể tùy chọn ghế Grand Comfort tích hợp tựa chân, massage, đệm gối và sạc điện thoại không dây, mang lại trải nghiệm tương tự khoang hạng thương gia trên máy bay.

VLE sử dụng pin 115 kWh. Phiên bản VLE 300 trang bị mô-tơ điện đặt trước cho công suất 272 mã lực, với phạm vi hoạt động hơn 700 km theo chuẩn WLTP.

Phiên bản hiệu suất cao hơn là VLE 400 4MATIC với hai mô-tơ điện dẫn động 4 bánh, công suất 409 mã lực và khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong khoảng 6,4 giây.

Nhờ kiến trúc điện 800 V, VLE hỗ trợ sạc nhanh DC trên 300 kW, cho phép bổ sung khoảng 355 km phạm vi di chuyển chỉ sau 15 phút sạc.

Mercedes VLE cũng trang bị hệ thống treo khí nén AirMatic cùng với hệ thống đánh lái bánh sau tới 7 độ giúp bán kính vòng quay chỉ khoảng 10,9 m, tương đương Mercedes CLA.

Xung quanh VLE là 12 cảm biến siêu âm, 10 camera và 5 radar, phục vụ hệ thống MB.Drive Assist Pro (tùy chọn), cho phép hỗ trợ lái rảnh tay cả trong đô thị lẫn trên đường cao tốc.

Hiện Mercedes chưa công bố giá chính thức cho VLE. Tuy nhiên, với lượng công nghệ lớn cùng nội thất sang trọng, mẫu minivan điện này được dự đoán sẽ nằm ở phân khúc cao cấp khi ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Chí Nguyên (theo Carscoops)