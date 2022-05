Mercedes Vision AMG concept - sedan chạy điện hiệu suất cao

Hãng xe Đức tiết lộ mẫu concept sedan chạy điện hiệu suất cao, cạnh tranh Porsche Taycan, dự kiến ra mắt năm 2025.

Mercedes công bố kế hoạch đầu tư mạnh tay và tập trung các mẫu xe cao cấp, với Vision AMG concept cho hình dung về một chiếc sedan chạy điện hiệu suất cao.

Vision AMG được nghiên cứu dựa trên nền tảng AMG.EA chuyên dụng của Mercedes dành cho các mẫu AMG chạy điện. Sản phẩm đầu tiên đang được phát triển và dự kiến có mặt trên thị trường vào năm 2025.

Concept Vision AMG là phiên bản xem trước của ít nhất một mẫu xe điện hiệu suất cao của Mercedes trong tương lai. Ảnh: Mercedes

"Vision AMG cho thấy phong cách điện khí hóa sẽ ra sao ở Mercedes-AMG, trong khi vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của thương hiệu. Tỷ lệ cực đoan của nghiên cứu tạo ra sự lôi cuốn và đam mê dành cho hiệu suất – đó là tất cả những gì AMG hướng tới", giám đốc điều hành của Mercedes-AMG, Philipp Schiemer cho biết.

Mô hình concept vẫn thiên về ý tưởng, nhưng AMG thực sự có ý định đưa chiếc xe vào sản xuất với bốn cửa bên không có cột và một cửa kiểu hatchback phía sau, với phong cách tổng thể của dòng grand tourer. Đèn phanh kiểu ống xả cũng có thể được áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, kích thước xe sẽ không nhỏ.

Với chiều dài 5.100 mm, mẫu concept nhỉnh hơn đôi chút so với Mercedes-AMG GT 4 Matic 4 cửa và dài hơn 147 mm so với Porsche Taycan. Kích thước này rất quan trọng vì mang lại không gian cabin rộng rãi và chứa được khối pin lớn dưới sàn. Tuy nhiên, tư thế ngồi bên trong xe hơi hướng thể thao và thấp hơn đáng kể so với EQS.

Xe có chắn bùn lớn, vành 22 inch, và đèn phanh phong cách ống xả. Ảnh: Mercedes

Chắn bùn lớn với vành 22 inch mang phong cách motorsport cũng giống màu sơn xe. Màu bạc Alubeam cùng sự xuất hiện của ngôi sao ba cánh đặc trưng thương hiệu, lấy cảm hứng từ xe đua F1 của Mercedes.

Không giống như nền tảng EVA của Mercedes với kiểu sàn hoàn toàn bằng phẳng, thì nền tảng AMG.EA được thiết kế với chỗ để chân phía sau, với các bộ phận của pin đặt bên dưới ghế sau.

Hình dáng giọt nước khiến Vision AMG trông giống Vision EQXX và một vài mẫu concept trước đó. Nền tảng AMG.EA có thiết kế kết hợp giữa khung gầm với khối pin tạo thành một phần cấu trúc để giúp xe có trọng tâm thấp nhất so với bất kỳ mẫu xe Mercedes nào trước đây.

Hãng vẫn chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của Vision AMG và cho biết đang phát triển hệ thống truyền động hoàn toàn từ đầu. Không chỉ nền tảng AMG.EA mới mà cả pin hiệu suất cao chuyên dụngcũng được nghiên cứu từ đầu với sự hỗ trợ của YASA, một công ty chuyên sản xuất động cơ xe điện có trụ sở tại Oxford, Anh, mà Mercedes đã mua lại.

Hãng xe Đức có thể sẽ cung cấp một loạt thiết lập động cơ khác nhau, bao gồm hệ thống động cơ điện đơn và kép. Động cơ điện mới sẽ kết hợp với loại pin riêng cho các mẫu AMG – giống động cơ plug-in hybrid trên chiếc GT63 E-Performance mới. Sau Vision AMG, Mercedes cho biết sẽ sản xuất thêm nhiều loại xe trên nền tảng AMG.EA.

Minh Quân (theo Carscoops)