Mercedes Việt Nam lần đầu bán xe hybrid sạc ngoài

GLE 400 e 4Matic khởi đầu cho dải sản phẩm PHEV của thương hiệu Đức tại Việt Nam, giá 4,669 tỷ đồng.

Mercedes Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của GLE nhập Mỹ. Xe hiện chỉ có một phiên bản là GLE 400 e 4Matic giá 4,669 tỷ đồng.

Mercedes GLE 400 e 4Matic là mẫu xe đầu tiên của hãng Đức tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid sạc ngoài (PHEV). Hệ truyền động kết hợp máy xăng I4 2.0 tăng áp và môtơ, công suất tổng đạt 361 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Hiệu suất này nhỉnh hơn đời trước dùng máy 3.0 I6.

Động cơ GLE mới đi cùng hộp số tự động 9 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Hệ thống hybrid đem đến hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối ưu hơn bản tiền nhiệm khi con số cho đường hỗn hợp khoảng 2,98 lít/100 km.

Ở chế độ thuần điện, xe di chuyển khoảng 95-114 km nhờ bộ pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh. Với bộ sạc AC tiêu chuẩn 11 kW, xe mất khoảng 2,75 giờ để sạc đầy pin. Chức năng Battery Hold giúp người dùng giữ nguyên dung lượng pin trong quá trình di chuyển để sử dụng khi cần.

Kết hợp máy xăng và điện là mặc định trên mẫu xe Mercedes. Khi chạy ở tốc độ thấp, môtơ trên GLE ưu tiên làm việc.

Vì là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, những thay đổi về thiết kế trên Mercedes GLE 2025 không quá nhiều. Xe tinh chỉnh thiết kế mặt ca-lăng, đèn pha và đèn hậu với phong cách gần giống đàn em GLC thế hệ mới nhất. La-zăng 20 inch phong cách thể thao AMG.

Ở nội thất, ngoài vô-lăng mang thiết kế mới, cách sắp xếp các chi tiết tương tự bản cũ. Khoang lái có hai màn hình nối liền đều kích thước 12,3 inch. Hệ thống tương tác thông minh cho phép người dùng điều khiển các chức năng trong xe bằng giọng nói.

Những nâng cấp mới trên GLE 2025 như ghế trước thông gió, làm mát, màn hình HUD trên kính lái, cửa kính tối màu, cách nhiệt cho cửa sổ bên hông phía sau, ngăn để cốc phía trước có tính năng giữ nhiệt. Những trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe gầm cao này là điều hòa tự động 4 vùng, đèn viền nội thất 64 màu, âm thanh Burmester® 13 loa.

Ngoài những công nghệ hỗ trợ lái quen thuộc trước đây, GLE mới có thêm hệ thống camera 360 độ với khả năng hiển thị hình ảnh dưới nắp ca-pô, tương tự GLC. Bên cạnh đó là công nghệ hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp.

Giá bán 4,669 tỷ đồng của Mercedes GLE 400 e 4Matic hướng đến đối thủ Volvo XC90 PHEV giá từ 4,37 tỷ đồng. Các lựa chọn khác cùng phân khúc như BMW X5, Audi Q7 chưa có cấu hình PHEV.

Thành Nhạn