Mercedes S-class 2027 'nâng cấp một nửa xe'

Mẫu xe sedan đầu bảng của Mercedes thay đổi theo hướng hiện đại, nhiều tiện nghi cao cấp và bổ sung động cơ V8 công suất 530 mã lực.

Hãng xe Đức ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của S-class với "hơn một nửa chiếc xe được làm mới, cập nhật hoặc tinh chỉnh", hướng tới một sản phẩm có tính nhận diện cao, tràn ngập công nghệ và tiện nghi cho hành khách.

Diện mạo trên phiên bản nâng cấp đều có sự hiện diện của logo Mercedes, với cụm đèn pha thiết kế hình ngôi sao ba cánh, trang bị công nghệ Digital Light với micro-LED giúp việc chiếu sáng tăng lên 40%. Mặt lưới tản nhiệt rộng hơn 20%, khảm logo ngôi sao ba cánh dọc theo các nan ngang. Ngoài ra đây cũng là lần đầu S-class có tùy chọn logo phát sáng trên nắp ca-pô.

Phần đuôi xe có ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc E-class vừa ra mắt. Mỗi cụm đèn hậu nằm ngang đều tích hợp ba dải LED hình ngôi sao, được kết nối bởi thanh crôm mảnh chạy ngang nắp cốp. Các chi tiết mạ crôm như viền cửa, nẹp hông, quanh ống xả kép tạo điểm nhấn.

Xe trang bị la-zăng kích thước 19 inch tiêu chuẩn, thiết kế đa chấu và có tùy chọn la-zăng lớn hơn.

Khoang nội thất gây choáng ngợp với phần táp-lô chia ra các màn hình khác nhau. Mercedes gọi hệ thống này là Superscreen, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,3 inch và màn hình phụ 12,3 inch. So với màn hình Hyperscreen từng ra mắt, Superscreen được thu nhỏ và tách biệt từng phần hoàn toàn thay vì làm bằng một tấm kính duy nhất. Hệ thống sẽ sử dụng phiên bản giao diện MBUX mới nhất của Mercedes, bổ sung các tính năng trí tuệ nhân tạo và tích hợp Google Maps.

Có hai màn hình giải trí 13,1 inch ở lưng ghế trước. Hành khách phía sau có thêm hai bộ điều khiển từ xa MBUX có thể tháo rời. Đây là lần đầu tiên hãng xe Đức cung cấp ứng dụng gốc như Disney+ và Youtube thông qua MBUX. Ngoài ra hãng bổ sung loạt tiện nghi như dây an toàn có sưởi, hệ thống điều hướng luồng gió và hệ thống lọc không khí mới kết hợp nước hoa.

Nâng cấp đáng chú ý trên S-class 2027 là động cơ. Phiên bản S580 trang bị động cơ mild-hybrid với máy xăng 4 lít V8 twin-turbo, trục khuỷu dạng mặt phẳng, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm, tăng 23 mã lực so với bản cũ. Xe chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

Ở bản tiêu chuẩn, S450 trang bị động cơ 3.0 I6, công suất 376 mã lực, mô-men xoắn 50 Nm. Cao hơn một chút là S500 động cơ tương tự cho đầu ra 442 mã lực và 600 Nm, có thể đạt mức 640 Nm khi kích hoạt chức năng Over-torque. Phiên bản này tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây và đạt tốc độ giới hạn điện tử 210 km/h.

Mercedes duy trì tùy chọn PHEV cho phiên bản S580e, vẫn sử dụng động cơ 6 xi-lanh đã tinh chỉnh và một môtơ điện, tổng công suất 576 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Mercedes không công bố phạm vi hoạt động thuần điện, nhưng kỳ vọng sẽ vượt qua mốc 74 km của thế hệ tiền nhiệm.

Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ thống treo khí nén Airmatic đặc trưng là trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ thống kiểm soát thân xe E-Active Body Control, giảm chấn thích ứng thông minh, đánh lái bánh sau từ 4,5 độ lên 10 độ là tùy chọn cao cấp.

Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao trong phân khúc sedan hạng sang, Mercedes cung cấp cho khách hàng khả năng cá nhân hóa với hơn 150 màu sắc và 400 màu nội thất.

Giá bán của S-class 2027 chưa được công bố. Phiên bản hiện tại đang có mức giá từ 120.850 USD, do đó dự kiến bản nâng cấp sẽ có giá cao hơn. Mức giá chính thức và thông số kỹ thuật chi tiết sẽ được tiết lộ gần ngày mở bán vào cuối năm nay.

Minh Quân (theo Carscoops)