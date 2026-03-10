Mercedes‑Maybach S680 V12 Edition bản giới hạn chỉ 50 chiếc

Hãng xe sang Đức vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu sedan siêu sang với số lượng ít ỏi đến mức có nơi khách hàng phải bốc thăm.

Phiên bản giới hạn Mercedes‑Maybach S680 V12 Edition chỉ được sản xuất 50 chiếc trên toàn cầu. Tại Nhật Bản, thị trường chỉ nhận được 10% trong số đó, khách hàng có thể phải tham gia bốc thăm mới có cơ hội mua xe.

Phiên bản này được tạo ra để tôn vinh mẫu xe lịch sử Maybach Zeppelin, một trong những chiếc Maybach đầu tiên sử dụng động cơ V12 vào đầu thập niên 1930. Khi đó, các động cơ 7 lít và 8 lít của Zeppelin đạt công suất khoảng 200 mã lực, thấp hơn nhiều so với mẫu xe hiện tại.

Mẫu sedan siêu sang này sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6 lít, cho ra công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Mercedes‑Maybach S680 V12 Edition được phủ một màu sơn đặc biệt. Phần dưới thân xe sơn màu đen Obsidian ánh kim, trong khi phần trên phủ màu xanh Manufaktur Olive ánh kim, một sắc xanh đậm nhưng có thể phản chiếu ánh sáng. Trong khi việc sơn một mẫu Maybach thông thường mất khoảng 5 ngày, thì phiên bản giới hạn này cần đến 10 ngày để hoàn thành.

Đi kèm với màu sơn là bộ vành Maybach 20 inch độc quyền với cùng màu Manufaktur Olive. Hai mảng màu trên thân xe được ngăn cách bằng đường kẻ màu bạc.

Để làm nổi bật phiên bản giới hạn này, mẫu xe trang bị logo Maybach mạ vàng 24 karat cùng họa tiết hình chữ V lấy cảm hứng từ cấu trúc xi-lanh của động cơ V12.

Ở nội thất, xe sử dụng loại da Manufaktur Saddle nâu/đen kết hợp trần và vô-lăng bọc da Nappa. Trên bảng điều khiển trung tâm còn có tấm bảng đánh số "1 of 50", khẳng định số lượng giới hạn của mẫu xe. Tựa đầu ghế cũng thêu logo Maybach màu vàng giống với logo bên ngoài.

Tại thị trường Nhật Bản, Mercedes-Maybach S680 V12 Edition có giá từ 342.400 USD. Do chỉ có 5 chiếc dành cho thị trường này, hãng cho biết nếu số người đăng ký mua vượt quá số lượng xe, Mercedes sẽ tổ chức bốc thăm để chọn ra người may mắn được quyền mua chiếc xe này.

Chí Nguyên (theo Carscoops)