Mercedes hồi sinh G-class Cabriolet

Bản mui trần của mẫu SUV địa hình trở lại sau một thập kỷ ngừng bán, xe có nhiều lựa chọn hệ truyền động, ra mắt tại IAA Mobility 2025.

Hãng xe sang Đức Mercedes xác nhận hồi sinh bản mui trần của G-class, bổ sung thêm lựa chọn vào dòng sản phẩm xe SUV địa hình có tiếng của thương hiệu. G-class Cabriolet được cung cấp trên toàn thế giới, trong đó có cả thị trường Mỹ.

Mercedes G-class bản mui trần lộ diện. Ảnh: Mercedes

Từ hình ảnh hé lộ cho thấy một kiểu dáng G-class quen thuộc với đường nét thiết kế vuông vức, kính chắn gió thẳng. Những thay đổi lớn hơn xuất hiện ở đuôi xe, nơi phần mui có thể thu vào ngay từ cột A. Kính chắn gió ở phần tư thứ ba cũng không còn, gợi nhớ đến Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Các thông số kỹ thuật chưa công bố, nhưng theo AutoCar, mẫu xe địa hình mui trần mới có thể trang bị hệ truyền động diesel, xăng và điện tương tự G-class thông thường.

Cụ thể, G 450d lắp động cơ dầu 3.0 I6 tăng áp công suất 362 mã lực, trong khi bản xăng G 500 sử dụng động cơ 3.0 V6 tăng áp công suất 443 mã lực. Bản hiệu suất cao G 63 4.0 V8 tăng áp kép công suất 577 mã lực. Bản thuần điện G 580 với 4 môtơ điện đặt ở 4 bánh, sản sinh tổng công suất 579 mã lực và gói pin 116 kWh.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet đời 2018. Ảnh: CarandDriver

Mercedes G-class Carbriolet mới sẽ có giá dự kiến cao hơn nhiều so với G-class thông thường, với giá khởi điểm từ 175.000 USD, theo AutoCar.

Theo kế hoạch, Mercedes G-class Cabriolet sẽ ra mắt tại triển lãm IAA Mobility 2025, sự kiện diễn ra ở Đức từ ngày 8/9.

Minh Vũ