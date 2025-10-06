Mercedes GLS 450 bản kỷ niệm 30 năm giá gần 6 tỷ đồng

Giới hạn 30 chiếc, bản đặc biệt của GLS 450 có ngoại hình nâng cấp nhẹ, thêm một số trang bị tiện nghi ở nội thất.

Đầu tháng 10, hãng xe sang Đức giới thiệu GLS phiên bản đặc biệt kỷ niệm quãng thời gian 30 năm có mặt ở Việt Nam. Phiên bản có tên Mercedes GLS 450 Edition 30 kèm giá 5,999 tỷ đồng.

So với bản tiêu chuẩn GLS 450, phiên bản đặc biệt giữ nguyên kiểu dáng tổng thể. Thay đổi nhẹ ở mặt ca-lăng kiểu nan ngang được tinh chỉnh, đèn hậu có tạo hình mới. La-zăng phong cách thể thao AMG 5 chấu, kích thước 21 inch.

Ở nội thất, GLS 450 gia tăng tiện nghi cho hàng ghế thứ hai khi có thêm hai màn hình giải trí cảm ứng 11,6 inch, đi kèm là bộ tai nghe không dây. Hệ thống giao diện MBUX với hai màn hình 12,3 inch ở khoang lái có thêm tính năng điều khiển bằng cử chỉ.

Hãng xe Đức bổ sung tính năng sưởi cho hàng ghế thứ hai. Tựa đầu điều chỉnh nhiều vị trí, thêm chức năng massage cho ghế trước.

Mercedes GLS 450 Edition 30 trang bị hệ thống treo khí nén, có thể tăng thêm 30 mm khi chuyển sang chế độ off-road. Động cơ vẫn là loại 3.0 I6 với công suất 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 9 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 Matic.

So với bản tiêu chuẩn 450 4 Matic (5,689 tỷ đồng), bản đặc biệt GLS đắt hơn khoảng 310 triệu đồng. Xe giới hạn số lượng 30 chiếc tại Việt Nam. GLS còn có biến thể cao cấp và đắt nhất là Maybach GLS 600 4 Matic, chiếc SUV tiệm cận siêu sang với giá bán 12,379 tỷ đồng.

Đối thủ chính của Mercedes GLS tại Việt Nam là BMW X7, sản phẩm được phân phối bởi Thaco với giá 6,299-7,399 tỷ đồng. Tầm giá cao hơn GLS và X7 là những Land Rover Ranger Rover (7,895-10,76 tỷ đồng), Lexus LX (8,5-9,61 tỷ đồng).

