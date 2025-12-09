Mercedes GLB thế hệ mới ra mắt: thuần điện, bỏ xăng

Chiếc SUV hạng sang cỡ trung bước sang thế hệ mới với thay đổi quan trọng nhất ở hệ thống truyền động, gồm cả bản điện và hybrid.

Thế hệ mới của Mercedes GLB giữ nguyên hình khối vuông vức, thẳng đứng của phiên bản gốc, nhưng bên trong lại có nhiều thay đổi. Với cả hai cấu hình 5 và 7 chỗ, GLB 2026 ra mắt với tư cách là một mẫu xe hoàn toàn chạy điện và hiện đóng vai trò thay thế cho EQB về mọi mặt, ngoại trừ tên gọi. Các phiên bản hybrid sẽ ra mắt sau.

Phiên bản đầu tiên, được gắn nhãn GLB 250+ với công nghệ EQ, trang bị pin lithium-ion 85 kWh và sử dụng kiến trúc điện 800 V.

Xe sử dụng môtơ đơn đặt sau, công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 334 Nm, có thể tăng đến 454 Nm trong thời gian ngắn. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 7,4 giây và phạm vi hoạt động được công bố là 630 km khi sạc đầy, một con số ấn tượng đối với một chiếc SUV nhỏ gọn trong phân khúc này.

Cao hơn là phiên bản 350 4Matic với công nghệ EQ, bổ sung một môtơ trục trước cho hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản sinh công suất kết hợp 349 mã lực và mô-men xoắn 515 mã lực. Quãng đường di chuyển giảm nhẹ xuống còn 615 km, nhưng sức mạnh tăng thêm giúp rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 5,5 giây.

Mercedes cũng đã xác nhận một phiên bản điện tiêu chuẩn giá cả phải chăng hơn sẽ gia nhập dòng sản phẩm vào năm tới, tiếp theo là một phiên bản hybrid sử dụng kiến trúc 48 V. Sẽ có ba mức công suất cho cả phiên bản dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Giống như các mẫu xe Mercedes thế hệ mới khác (ví dụ CLA và GLC EQ), GLB sở hữu phần đầu xe ấn tượng hơn. Lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha được thiết kế lại với đèn chạy ban ngày hình ngôi sao và thanh đèn chiếu sáng toàn chiều rộng.

Đuôi xe có lẽ là phần gây tranh cãi nhất của GLB 2026. Thiết kế đèn hậu lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên mẫu EQXX Concept của thương hiệu vài năm trước, với các cụm đèn định hướng dọc được kết nối bằng một thanh đèn mỏng. Họa tiết ngôi sao đặc trưng lại một lần nữa xuất hiện.

Mẫu xe điện GLB mới phát triển về mọi mặt so với cả EQB trước đây và GLB động cơ đốt trong mà nó thay thế. Với chiều dài 4.732 mm, xe dài hơn EQB 48 mm và dài hơn GLB trước đó 98 mm. Chiều rộng cũng tăng lên, hiện đạt 1.861 mm, rộng hơn 27 mm so với cả hai phiên bản tiền nhiệm. Chiều cao lại giảm nhẹ xuống còn 1.687 mm, thấp hơn 14 mm so với các mẫu xe trước.

Chiều dài cơ sở được kéo dài đáng kể nhất, hiện đạt 2.889 mm, tăng 60 mm so với các phiên bản trước. Khoảng cách giữa các trục xe được nới rộng sẽ cải thiện không gian nội thất, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai.

Một điểm trừ nhỏ nằm ở sự linh hoạt: bán kính vòng quay tăng nhẹ, từ 11,7 m ở GLB cũ lên 11,9 m ở phiên bản điện mới. Dung tích khoang hành lý cũng tăng, với 667 lít ở phía sau và 127 lít phía trước.

Nội thất của GLB cũng là một bước tiến lớn hướng đến tương lai. Giống như CLA, GLB có thể trang bị màn hình Mercedes Superscreen, bao gồm màn hình lái 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí 14 inch và màn hình hành khách 14 inch.

Cũng như các nội thất mới khác của Mercedes, bảng điều khiển của GLB gần như phẳng hoàn toàn. Xe chạy trên hệ thống MBUX thế hệ thứ tư, tích hợp trí tuệ nhân tạo của Microsoft và Google. Màn hình chạy trên Unity Game Engine và tích hợp trợ lý ảo MBUX, dựa trên ChatGPT4o.

Hiện giá bán chỉ được xác nhận tại Đức. GLB 250+ với công nghệ EQ có giá khởi điểm 59.048 euro (68.700 USD), trong khi 350 4Matic có giá 62.178 euro (72.400 USD). Giá bán tại Mỹ vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến tương tự khi sản phẩm này có mặt tại các thị trường khác vào năm sau.

Mỹ Anh (theo Carscoops)