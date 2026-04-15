Mercedes EQS 2026 - bản nâng cấp lớn, giá từ 111.000 USD

Mẫu sedan điện hạng sang nâng cấp thiết kế, chuyển sang kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC 350 kW, giá cao nhất 158.500 USD.

Hãng xe sang Đức Mercedes giới thiệu EQS 2026 cho thị trường châu Âu. Đây là phiên bản nâng cấp lớn dành riêng cho EQS, mang đến loạt công nghệ mới cho khách hàng.

Thay đổi quan trọng nhất trên EQS 2026 là việc áp dụng công nghệ lái điện tử (steer-by-wire), như Lexus và Tesla đã tiên phong. Tỷ số lái thiết lập ở mức 4:1 ở tốc độ thấp, cho phép người điều khiển thực hiện các thao tác ở tốc độ thấp mà không cần phải liên tục đặt tay lên vô-lăng, Mercedes giải thích thêm. Khách hàng cũng có thêm tùy chọn vô-lăng truyền thống và hệ thống lái cơ. Bên cạnh đó, hệ thống treo khí nén của EQS 2026 cũng được cải thiện.

Ở thiết kế, ngoại hình EQS 2026 khác biệt so với bản cũ nhờ lưới tản nhiệt kiểu dáng mới, màu đen cùng hàng chục ngôi sao ba cánh. Cụm đèn pha mới với đèn LED ban ngày hình ngôi sao.

Ngoại trừ vô-lăng, thiết kế nội thất vẫn quen thuộc. EQS 2026 sử dụng hệ điều hành mới nhất (MB.OS) và trợ lý ảo MBUX. Màn hình hyperscreen cỡ lớn (gồm bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 17,7 inch và màn hình 12,3 inch cho ghế phụ) giữ nguyên. Hành khách phía sau có hai màn hình cảm ứng giải trí 13,1 inch mới.

EQS 2026 cung cấp 4 phiên bản, gồm EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic và EQS 580 4Matic. Trong đó, ba bản cao nhất chuyển sang sử dụng kiến trúc điện 800V, nâng cấp so với hệ thống 400V trước đây và dùng bộ pin 122 kWh. Nhờ nâng cấp này, EQS 2026 hỗ trợ sạc nhanh lên đến 350 kW (trước đây là 200 kW). Trương hợp không có trạm sạc 800V và chỉ có trạm 400V, pin sẽ tự động chia công suất để sạc với tốc độ đến 175 kW, Mercedes chia sẻ.

Riêng bản EQS 400 vẫn sử dụng nền tảng điện 400V và gói pin 112 kWh. Bản này hỗ trợ sạc nhanh DC 330 kW. Cả 4 phiên bản của EQS 2026 đều trang bị bộ sạc tiêu chuẩn theo xe là 11 kW và thêm tùy chọn bộ 22 kW.

Ngoài pin mới, hãng xe Đức còn trang bị môtơ điện mới cho tất cả phiên bản của EQS 2026. Bản tiêu chuẩn EQS 400 có công suất 362 mã lực, trong khi EQS 500 4Matic nâng lên 469 mã lực và EQS 580 4Matic đạt công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Tất cả các bản đều lắp hộp số hai cấp, trong đó cấp một tập trung vào khả năng tăng tốc nhanh và cấp số hai hoạt động ở tốc độ cao để tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Mercedes EQS 2026 bán ra đầu tiên tại châu Âu với giá 111.000-158.500 USD.

Minh Vũ