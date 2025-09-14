Mercedes EQB 2025 - xe điện 7 chỗ hạng sang giá 2,309 tỷ đồng

Bản nâng cấp giữa chu kỳ của EQB thay đổi nhẹ thiết kế nội, ngoại thất, pin nâng cấp dung lượng cho tầm hoạt động lớn hơn bản cũ.

Mercedes Việt Nam mới đây công bố giá bán 2,309 tỷ đồng cho mẫu crossover 7 chỗ EQB bản nâng cấp đời 2025. Xe vẫn chỉ có một phiên bản duy nhất, giá tăng nhẹ khoảng 20 triệu đồng so với đời trước.

Mercedes EQB 2025 nhìn chung vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể. Điểm thay đổi trên bản mới ở giao diện mặt ca-lăng với họa tiết các ngôi sao xung quanh logo trung tâm. La-zăng 19 inch cũng có tạo hình mới.

Ở nội thất, hãng giữ nguyên cách bố trí các chi tiết. Riêng vô-lăng, bệ tỳ tay được thiết kế lại. Mercedes bổ sung ốp trang trí ở khoang lái với họa tiết ngôi sao ba cánh tích hợp đèn LED ẩn. Hai hàng ghế trước và sau có thêm các cổng sạc cho thiết bị di động.

Về công nghệ an toàn, Mercedes EQB bổ sung hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm (Active Brake Assist) và cảnh báo điểm mù.

EQB mới vẫn giữ nguyên cấu hình dẫn động cầu trước với môtơ công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 385 Nm. Tuy nhiên, pin tăng dung lượng từ 66,5 kWh lên 70 kWh. Phạm vi hoạt động cũng tăng từ 422-473 km lên 468-537 km, tùy điều kiện lái.

Tại Việt Nam, về kiểu dáng và cấu hình 7 chỗ, Mercedes EQB chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Xe hướng đến nhóm khách gia đình ưu tiên không gian nội thất, chở nhiều người. EQB là phiên bản thuần điện của dòng xe chạy xăng GLB đã bán cho khách Việt từ 2020.

EQB hiện là một trong 5 dòng xe thuần điện của Mercedes tại Việt Nam, bên cạnh EQS sedan, EQS SUV, EQE SUV, G-class EQ. Với số lượng sản phẩm này, Mercedes đang là hãng dẫn đầu về số lượng xe thuần điện ở phân khúc hạng sang thị trường trong nước. Những đối thủ đồng hương như BMW, Audi mới chỉ có 3 sản phẩm thuần điện.

Phạm Trung