Mercedes E-class thế hệ mới sắp bán ở Việt Nam

Thế hệ thứ 6 của E-class tiếp tục lắp ráp trong nước, dự kiến ra mắt vào tháng 10.

Các đại lý Mercedes đang nhận cọc của khách cho E-class 2025. Đây là thế hệ thứ 6 của mẫu sedan hạng sang cỡ trung bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam nhiều năm qua.

Theo thông tin từ các nhân viên tư vấn bán hàng, Mercedes E-class mới dự kiến bán ra ba phiên bản, gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Hiện giá bán chưa được tiết lộ.

E-class mới thay đổi toàn diện thiết kế từ trong ra ngoài. Kiểu dáng nuột nà phong cách unisex vẫn vậy. Mặt ca-lăng, đèn pha có nhận diện mới, bóng bẩy hơn trước. Riêng đèn hậu với họa tiết mới hình ngôi sao, lấy cảm hứng từ logo hãng.

Mẫu sedan cỡ trung của Mercedes có tay nắm cửa dạng ẩn và lưới tản nhiệt chủ động, có thể đóng lại để giảm lực cản khi giảm yêu cầu làm mát. Hệ thống đánh lái bánh sau 4,5 độ ở tốc độ dưới 60 km/h và 2,5 độ nếu trên 60 km/h có trên bản cao nhất. Hệ thống treo khí nén Airmatic với giảm xóc có thể điều chỉnh liên tục.

Nội thất E-class mới là sự hòa trộn của EQS và S-class. Bản cao nhất E 300 AMG có màn hình MBUX tràn viền, gồm ba màn hình nối liền từ trái qua phải.

Trên thị trường quốc tế, hãng Đức cung cấp tùy chọn hệ truyền động hybrid nhẹ hoặc plug-in hybrid (PHEV). Các mẫu hybrid nhẹ bắt đầu với bản E 200 dẫn động cầu sau. Những bản này lắp động cơ xăng 2.0 công suất 201 mã lực, kết hợp môtơ điện công suất 23 mã lực. Mô-men xoắn ở mức 320 Nm.

Các mẫu PHEV của E-class mới có thể di chuyển quãng đường 107-120 km chỉ với môtơ điện. Cung cấp năng lượng cho môtơ mạnh 129 mã lực là bộ pin dung lượng 25,4 kWh. Động cơ đốt trong dẫn động chính cho xe loại xăng dung tích 2 lít, công suất 204 mã lực.

Tất cả các phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Cấu hình dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Tại Việt Nam, Mercedes E-class hiện bán ra ba bản, gồm E 180 giá 2,09 tỷ, E 200 Exclusive 2,39 tỷ và E 300 AMG 2,95 tỷ đồng. Đối thủ chính của E-class là BMW Series 5, mẫu xe đang bán thế hệ mới từ tháng 6 cũng bằng hình thức lắp ráp trong nước. Sản phẩm của BMW có ba bản: 520i giá 2,589 tỷ, 520i M Sport 2,739 tỷ và 530i M Sport 3,099 tỷ đồng.

Phạm Trung