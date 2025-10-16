Mercedes E-class thế hệ mới ra mắt, giá cao nhất 3,2 tỷ đồng

Hà NộiMẫu sedan hạng sang cỡ trung thế hệ thứ 6 mới thay đổi thiết kế, trang bị nhiều công nghệ, bán 3 phiên bản, giá từ 2,4 tỷ đồng.

Thương hiệu ôtô hạng sang Đức Mercedes ra mắt E-class thế hệ mới cho thị trường Việt Nam tại Hà Nội ngày 16/10. E-class thế hệ mới mang mã W214 và cũng là thế hệ thứ 6 mới.

Mẫu sedan hạng sang cỡ trung thế hệ thứ 6 tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam. E-class thế hệ mới bán ba phiên bản, gồm E 200 Avantgarde giá 2,449 tỷ đồng, E 200 Exclusive giá 2,589 tỷ đồng và E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng. Ở thế hệ mới, hãng xe Đức loại bỏ bản E 180 thay bằng E 200 Avantgarde và giữ nguyên hai bản cao.

Mercedes E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng chào thị trường Việt Nam ngày 16/10. Ảnh: Lương Dũng

E-class mới thay đổi toàn diện thiết kế từ trong ra ngoài. Kiểu dáng nuột nà phong cách unisex vẫn vậy. Mặt ca-lăng, đèn pha có nhận diện mới, bóng bẩy hơn trước. Riêng đèn hậu với họa tiết mới hình ngôi sao, lấy cảm hứng từ logo hãng.

Mẫu sedan cỡ trung của Mercedes có tay nắm cửa dạng ẩn và lưới tản nhiệt chủ động, có thể đóng lại để giảm lực cản khi giảm yêu cầu làm mát. Hệ thống đánh lái bánh sau 4,5 độ ở tốc độ dưới 60 km/h và 2,5 độ nếu trên 60 km/h có trên bản cao nhất. Hệ thống treo khí nén Airmatic với giảm xóc có thể điều chỉnh liên tục.

E-class mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.949 x 1.948 x 1.468 mm và chiều dài cơ sở 2.961 mm. Kích thước này nhỉnh hơn so với E-class thế hệ trước, nhờ đó không gian nội thất E-class thế hệ mới rộng rãi hơn, tỷ lệ thân xe cân đối hơn.

Nội thất E-class mới là sự hòa trộn của EQS và S-class. Bản cao nhất E 300 AMG có màn hình MBUX tràn viền với ba màn hình nối liền từ trái qua phải. Gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng giải trí 14,4 inch và màn hình phụ 12,3 inch.

E-class thế hệ mới thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ S-class và EQS. Ảnh: Lương Dũng

Lần đầu tiên, E-class mới trang bị camera selfie tích hợp trên bảng táp-lô. Hệ thống âm thanh Bursmester kết hợp với đèn viền chủ động (Active Ambient Lighting) giúp hành khách không chỉ nghe mà còn cảm nhận chuyển động. Điều hòa 4 vùng với hệ thống lọc không khí.

E 300 AMG lắp động cơ mild-hybrid 2.0 I4, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, dẫn động cầu sau. Theo kết quả thử nghiệm, xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,3 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Hai bản thấp E 200 cùng động cơ mild-hybrid 2.0 I4 nhưng công suất 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa 240 km/h.

Hãng xe Đức trang bị cho E-class thế hệ mới nhiều công nghệ an toàn. Gói hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng như hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, cảnh báo điểm mù chủ động, giữ khoảng cách, hỗ trợ giữ làn. Hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo người lái mất tập trung, camera 360, giám sát áp suất lốp và các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác.

Đèn hậu E-class thế hệ mới lấy cảm hứng từ ngôi sao ba cánh. Ảnh: Mercedes

Tại Việt Nam, đối thủ chính của E-class thế hệ mới là BMW Series 5 mới - xe cũng lắp ráp trong nước và có ba phiên bản, gồm 20i giá 2,589 tỷ, 520i M Sport 2,739 tỷ và 530i M Sport 3,099 tỷ đồng.

Lương Dũng