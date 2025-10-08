Mercedes dừng sản xuất EQB

MỹCrossover điện EQB dừng sản xuất vào năm 2026 và thay thế bằng GLB thế hệ mới với công nghệ EQ Tech.

Doanh số của Mercedes EQB giảm 36% trong năm 2024 ở thị trường Mỹ, xuống còn 8.885 xe. Điều này đồng nghĩa với việc EQB còn kém phổ biến hơn cả EQE, vốn có doanh số 11.660 xe bán ra năm 2024.

Mercedes EQB dừng sản xuất từ 2026. Ảnh: Mercedes

Theo InsideEVs, Mercedes EQB đã đi đến cuối vòng đời và dự kiến sẽ dừng bán ở Mỹ hoặc Canada sau năm 2025, một phát ngôn viên của Mercedes xác nhận. Không quá ngạc nhiên khi EQB bị khai tử và thay thế bằng GLB thế hệ mới.

Hai mẫu xe gầm cao mới là GLA và GLB thế hệ tiếp theo từng bị bắt gặp trên đường trong quá trình thử nghiệm tại Mỹ. Cả hai đều vay mượn nhiều từ CLA mới, dự kiến ra mắt thị trường vào cuối 2025. Cũng tại IAA Mobility 2023, hãng xe sang Đức Mercedes từng hé lộ GLA và GLB phát triển trên nền tảng mới.

Trong khi đó, mẫu gầm cao chạy điện EQB đang bán ở Mỹ với ba phiên bản, cùng gói pin 70,5 kWh. Bản tiêu chuẩn EQB 250+ giá 53.050 USD, lắp một môtơ điện ở cầu trước, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 385 Nm và phạm vi hoạt động 402 km mỗi lần sạc đầy.

Chiếc EQB 300 4MATIC giá 57.200 USD lắp hai môtơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 225 mã lực, mô-men xoắn 390 Nm, phạm vi hoạt động 330 km. Bản cao cấp nhất EQB 350 4MATIC lắp hai môtơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 288 mã lực, mô-men xoắn 519 Nm, phạm vi hoạt động 332 km.

Minh Vũ