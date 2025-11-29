Mercedes đặt cược vào động cơ V8 để 'lấy lại hào quang'

MỹHãng xe Đức cố gắng lấy lại ngôi vương xe sang bằng cách đẩy mạnh dòng SUV chủ lực, tập trung vào xe điện và chiến lược mới.

Từng là kẻ thống trị trong cuộc đua xe sang tại Mỹ, giờ đây Mercedes đang cố gắng lấy lại vị thế đã mất. Từ 2016 đến 2018, hãng là thương hiệu xe sang bán chạy nhất ở Mỹ, vượt qua mọi đối thủ. Tuy nhiên hiện tại, Mercedes xếp sau BMW, Lexus, đứng ở vị trí thứ ba.

Mercedes đặt mục tiêu tham vọng trở lại vị trí số một về doanh số, mục tiêu bán 400.000 xe/năm tại Mỹ vào năm 2030, tăng khoảng 100.000 xe so với hiện tại. Tuy vậy, mục tiêu này không dễ dàng.

Theo Auto News, Mercedes dự định tập trung nhiều vào dòng SUV chủ lực với kỳ vọng đến cuối thập kỷ, các mẫu GLC, GLE và GLS sẽ chiếm 55% tổng doanh số, tăng từ mức 40% hiện nay.

Các dòng SUV của Mercedes tại đại lý ở Mỹ. Ảnh: Carscoops

Thúc đẩy sự thay đổi của hãng Đức là việc phiên bản GLC chạy điện sắp ra mắt, cùng với các phiên bản nâng cấp của GLE và GLS. Tất cả nhằm tăng doanh số và hiện đại hóa dấu ấn thương hiệu tại thị trường Mỹ.

Nhưng đây chưa phải tất cả những gì mà hãng đang lên kế hoạch. Trong buổi trao đổi với Auto News, Adam Chamberlain, giám đốc điều hành Mercedes thị trường Mỹ, cho biết "hãng sẽ dành nhiều thời gian cho việc thiết kế xe tại Mỹ, dành cho người Mỹ". Điều này bao gồm cả việc mở rộng số lượng xe sử dụng động cơ V8, nâng cấp các mẫu xe nhỏ hơn với động cơ 6 xi-lanh. Thêm lựa chọn động cơ và tăng sức mạnh là điều khách hàng Mỹ đang quan tâm.

Ở bộ phận hiệu suất cao AMG cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Mẫu AMG GT bốn cửa chạy điện sẽ có mặt tại các đại lý tại Mỹ vào năm 2026. Công suất xe hơn 1.000 mã lực, trở thành đối thủ của Porsche Taycan và Audi e-tron GT.

AMG cũng đang phát triển một mẫu CUV điện cỡ trung, từng được giới thiệu trong một cuộc họp với các đại lý ở Las Vegas. Điều này hé lộ định hướng mới của hãng trong việc sản xuất dòng xe điện hiệu suất cao.

Hãng xe Đức không chỉ hy vọng vào việc ra mắt loạt mẫu xe mới sẽ giúp hãng tăng trưởng doanh số đáng kể tại Mỹ, mà còn mong muốn cải thiện mối quan hệ với 384 đại lý trên khắp nước Mỹ, Chamberlain cho biết.

Năm ngoái, trong Khảo sát Thái độ Đại Lý của Hiệp hội đại lý ôtô quốc gia (NADA), Mercedes đứng thứ 25/32 trong tất cả các thương hiệu xe hơi. Hiện hãng đã vươn lên vị trí thứ 13 và Chamberlain muốn Mercedes trở lại ở một trong năm vị trí đầu bảng. Ông nói: "Đây là mối quan hệ cộng sinh. Chúng tôi làm tốt thì họ làm tốt".

Chamberlain mô tả mục tiêu đạt 400.000 xe/năm tại Mỹ như một lời kêu gọi thúc đẩy tinh thần để các đại lý cùng đoàn kết. Đồng thời nói thêm rằng "không có lý do gì khiến chúng tôi không thể tăng khoảng 20.000 xe mỗi năm".

Theo một đại lý tham dự cuộc họp ở Las Vegas, Mercedes đang dồn lực đầu tư gấp đôi vào Mỹ vì hãng đang gặp khó khăn tại thị trường Trung Quốc. Nơi những chiếc xe nội địa đang lên ngôi.

Minh Quân