Mercedes-Benz ưu đãi 6 nhóm khách mua ôtô

Chương trình khách hàng chiến lược của Mercedes-Benz Việt Nam ưu đãi đến 6% giá xe cho nhiều nhóm người dùng, áp dụng trong năm 2026.

Các ưu đãi trong chương trình được Mercedes-Benz Việt Nam đặt ra trong định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng hành dài hạn với cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn hãng xe Đức.

Chương trình bán xe với giá ưu đãi này được hãng chia thành 3 nhóm: doanh nghiệp, khách hàng đặc biệt và nhóm ngành đặc thù. Trong đó, nhóm doanh nghiệp là các đối tác chiến lược của hãng, thành viên các hiệp hội, phòng thương mại và doanh nghiệp đầu ngành ở các lĩnh vực. Chính sách trên cũng áp dụng cho cá nhân làm việc chính thức tại các doanh nghiệp này, mức ưu đãi từ 3% đến 6% trở lên, tùy thuộc dòng xe.

Một showroom của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Ảnh: MBV

Nhóm khách đặc biệt gồm các resort, khách sạn và doanh nghiệp cho thuê xe, mức ưu đãi từ 3% đến 7% trở lên, tùy thuộc dòng xe và số lượng xe đặt mua. Nhóm người dùng làm việc trong ngành đặc thù, như nhà báo, phi công, luật sư, bác sĩ, dược sĩ... sẽ nhận mức giảm từ 3% đến hơn 6%, tùy thuộc từng dòng xe.

Cuối cùng là nhóm khách hàng thân thiết của hãng, áp dụng cho người đã mua xe Mercedes-Benz trong 5 năm gần nhất, ưu đãi 2% giá xe cho lần mua tiếp theo, áp dụng cho toàn bộ các dòng xe đang kinh doanh. Điểm khác biệt so với các năm trước, ưu đãi được hãng này mở rộng sang mối quan hệ thân nhân bậc một, hoặc các pháp nhân có mối liên hệ trực tiếp.

Khách hàng doanh nghiệp nhận bàn giao lô 2 xe GLS 450 4Matic. Ảnh: MBV

Theo hãng này, trong trường hợp khách thân thiết là cá nhân, ưu đãi có thể được áp dụng cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của họ, là cổ đông lớn (từ 30% cổ phần trở lên), hoặc người đại diện pháp luật, người thân như vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái... Với khách thân thiết là doanh nghiệp, chương trình mở rộng sang cá nhân có vai trò chủ sở hữu, cổ đông lớn, hoặc các công ty liên kết cùng chủ sở hữu.

Nhân viên Mercedes-Benz (phải) tư vấn xe cho khách hàng. Ảnh: MBV

Mercedes-Benz Việt Nam cho biết, chương trình này được áp dụng đồng thời các ưu đãi khác từ hãng và nhà phân phối, không áp dụng đồng thời cho chương trình khách hàng chiến lược. "Chương trình nằm trong định hướng nhất quán của Mercedes-Benz Việt Nam, đặt trọng tâm vào sự đồng hành dài hạn, giúp người dùng an tâm hơn khi đưa ra quyết định, củng cố mối quan hệ của thương hiệu và cộng đồng", đại diện hãng nói.

Chính sách ưu đãi của Mercedes-Benz Việt Nam:

Nhóm khách nhận ưu đãi C-class, E-class, GLC-class S-class Các dòng xe khác Sản xuất 2025 Sản xuất 2026 Doanh nghiệp:

- Đối tác chiến lược của MBV.

- Thành viên các hiệp hội/phòng thương mại: Eurocham, Kocham, Auscham, GBA, CTC, JCCI...

- Các doanh nghiệp đầu ngành ở nhiều lĩnh vực.

Bao gồm cá nhân đang làm việc chính thức tại doanh nghiệp. Từ 6% Từ 3% Từ 4% Từ 3% Khách hàng đặc biệt Mua từ 2 xe. Từ 6% Từ 3% Từ 4% Từ 3% Khách sạn, resort 4 sao và 5 sao. Từ 7% Từ 4% Từ 5% Từ 3% Doanh nghiệp cho thuê xe (từ 2 xe trở lên). Từ 7% Từ 4% Từ 5% Từ 3% Nhóm ngành đặc thù:

- Nhà báo, phi công, luật sư, bác sĩ, dược sĩ.

- Cá nhân có sức ảnh hưởng. Từ 6% Từ 3% Từ 4% Từ 3%

Quang Anh