Mercedes-Benz An Du có showroom đạt chuẩn MAR2020 tại Quảng Ninh

Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ hậu mãi Mercedes-Benz An Du Quảng Ninh áp dụng tiêu chuẩn MAR2020, tổng diện tích hơn 4.300 m2, khai trương hôm 17/7.

An Du Quảng Ninh đặt tại trục đường chính Trần Phú, TP Hạ Long, thuận tiện cho khách hàng tham quan, sử dụng dịch vụ Mercedes-Benz chính hãng. Ảnh: An Du.

Showroom mới của An Du đặt tại trục đường Trần Phú, TP Hạ Long (Quảng Ninh), đáp ứng tiêu chuẩn MAR2020 mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam. Khu vực trưng bày xe mới rộng 1.280 m2, đa dạng danh mục sản phẩm từ C-Class, E-Class, S-Class, và những mẫu SUV đầu bảng như GLC, GLB, GLE, GLS.

Hai mẫu xe Mercedes-Benz tại An Du Quảng Ninh. Showroom trưng bày đa dạng các mẫu xe khác như: C-Class, E-Class, S-Class và dòng SUV GLC, GLB, GLE, GLS. Ảnh: An Du.

Đại diện An Du cho biết, trong tương lai gần, đại lý tại Quảng Ninh sẽ mang về những mẫu xe điện Mercedes-EQ mới nhất. "Tiêu chuẩn MAR2020 tại showroom hướng đến việc kết nối thế giới thực và kỹ thuật số tiến gần nhau hơn", đại diện Mercedes-Benz An Du nói. "Yếu tố tạo nên sự khác biệt là việc áp dụng các công nghệ số tối tân vào quy trình phục vụ, tạo nên trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng".

Tại showroom mới, An Du trang bị màn hình kích thước 198 inch, âm thanh sống động, giúp truyền tải thông tin xe trực quan.

Xưởng dịch vụ rộng 1.385 m2, có 17 khoang dịch vụ để chăm sóc xe, bao gồm hàng loạt dịch vụ chính hãng như: chẩn đoán, sửa chữa chung, căn chỉnh hệ thống lái, bệ thử phanh, sửa chữa thân xe, đánh bóng, sơn, và kiểm tra chất lượng cuối cùng trước khi bàn giao cho khách hàng.

"Với những nâng cấp mới, xưởng dịch vụ An Du Quảng Ninh có khả năng tiếp nhận được khoảng 20 - 25 xe mỗi ngày vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và làm bảo hiểm", đại diện An Du nói. "Mercedes-Benz An Du Quảng Ninh có vị trí lý tưởng, thuận tiện để chăm sóc những khách hàng sử dụng các mẫu xe mang thương hiệu ngôi sao ba cánh".

Đại diện showroom và khách mời cắt băng khánh thành Trung tâm bán hàng & Xưởng dịch vụ Mercedes-Benz An Du Quảng Ninh. Ảnh: An Du.

Nhân dịp khai trương, Mercedes-Benz An Du Quảng Ninh triển khai loạt ưu đãi dành cho khách hàng, áp dụng từ nay đến hết 31/7/2022. Cụ thể, khách mua xe sẽ được tặng đồng hồ Mercedes-Benz, kèm gói chăm sóc xe toàn diện: Phủ ceramic, dán phim và sơn gầm. Khách đến xưởng dịch vụ với hoá đơn trên 30 triệu sẽ nhận được ngay Voucher "Mua 01 tặng 01" lốp xe chính hãng (cỡ lốp dưới 20 inch) có giá trị sử dụng đến cuối năm nay.

Từ mô hình Trung tâm dịch vụ hậu mãi của Mercedes-Benz Việt Nam, An Du Quảng Ninh đã nâng cấp trở thành Trung tâm Bán hàng & Dịch vụ hậu mãi với đầy đủ các chức năng, phục vụ các nhu cầu sở hữu xe của người dùng tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận. Năm 2020 và 2021, đại lý này đã nhận giải thưởng Xưởng Dịch vụ của năm từ Mercedes-Benz Việt Nam.

Tuấn Vũ