Mercedes-Benz An Du 3 năm là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Mercedes-Benz An Du là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm thứ ba liên tiếp, do Tạp chí nhân sự HR Asia vinh danh ngày 8/8.

Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (Mercedes-Benz An Du) lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", tại lễ trao giải HR Asia Awards 2024. Đại diện An Du cho hay, đây là giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hành trình gần ba thập kỷ tạo ra môi trường làm việc tốt cho nhân viên.

Đại diện An Du tham gia Lễ trao giải HR Asia Awards 2024. Ảnh: Mercedes-Benz An Du

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng của HR Asia - tạp chí về nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên. Giải thưởng này diễn ra thường niên tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á với hơn 400.000 lượt tham gia khảo sát mỗi năm.

Theo đó, khảo sát chuyên sâu của HR Asia dựa trên các tiêu chí đánh giá tổng thể về mức độ hài lòng của nhân viên thông qua mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) gồm ba nhóm chỉ số. Đầu tiên là sự gắn kết với tổ chức, đánh giá về văn hóa, kỷ luật, năng lực lãnh đạo và những sáng kiến đổi mới. Thứ hai là đánh giá mức độ gắn kết và cảm xúc khi làm việc. Cuối cùng khảo sát này đo lường mức độ hợp tác của các thành viên với doanh nghiệp.

Đại diện An Du cho biết, kết quả khảo sát theo ba tiêu chí trên của doanh nghiệp đều đạt số điểm cao, vượt xa mức trung bình của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia.

3 năm liên tiếp Mercedes-Benz An Du nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'. Ảnh: Mercedes-Benz An Du

Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của Mercedes-Benz tại miền Bắc. Đến nay, doanh nghiệp này có 5 chi nhánh trên toàn quốc, đặt tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa). Quy mô nhân sự 300 người.

"Ban lãnh đạo công ty luôn kiên định trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở, cạnh tranh lành mạnh và văn minh, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên có cơ hội phát triển sự nghiệp, gắn bó dài lâu", đại diện An Du nói. "Doanh nghiệp tạo cơ hội học tập và phát triển liên tục, xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn nhằm thu hút và giữ chân nhân sự. Mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhất của mỗi cá nhân đều được ghi nhận".

Theo doanh nghiệp này, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty đã tạo dựng nên An Du với 5 giá trị cốt lõi: chủ động, sáng tạo, trung tín, kỷ luật và tận tâm, nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh và vận hành, An Du còn triển khai nhiều hoạt động nuôi dưỡng văn hóa, tăng cường sự gắn kết nhân viên, từ thể thao, văn nghệ, cuộc thi, du lịch... và chú trọng các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Tập thể An Du trong một sự kiện gắn kết nội bộ. Ảnh: Mercedes-Benz An Du

Năm nay đánh dấu 29 năm hình thành và phát triển An Du, hướng đến cột mốc tròn 30 năm. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, trong 5 năm tới, Mercedes-Benz An Du sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng hệ thống tại trụ sở chính ở Hà Nội và các chi nhánh, tạo điều kiện để nhân viên phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuấn Vũ