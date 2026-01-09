Mercedes-AMG CLE 53 chuộng công nghệ gập - mở

Ngôi sao ba cánh ở đuôi xe tự động lật lên để lộ camera lùi, và dây đai an toàn tự động nhô ra khi có người ngồi vào ghế.

Những thứ tự chuyển động trên Mercedes-AMG CLE 53 Video: Ariwodo

Mercedes CLE 53 AMG lắp động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3 lít tăng áp, hỗ trợ bởi hệ thống hybrid 48 V. Hệ thống truyền động này có công suất 443 mã lực, hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn. AMG cũng đã tinh chỉnh hệ thống treo thích ứng của CLE, mang đến thiết lập hướng đến hiệu suất cao hơn với các chế độ lái Sport và Sport+.

Trong quá trình thử nghiệm của Car and Driver, CLE 53 coupe tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong 3,5 giây, và bản mui trần có thể chậm hơn đôi chút.

Nội thất CLE 53 tuân theo bố cục của dòng CLE, với hai ghế trước rộng rãi và hàng ghế sau nhỏ hơn. Phiên bản AMG mang vẻ thể thao với các chi tiết trang trí bằng sợi carbon, vô-lăng đáy phẳng và đường chỉ khâu màu đỏ.

Để giảm thiểu gió tạt vào xe mui trần là tấm chắn gió điều khiển bằng điện có thể nâng lên phía sau tựa đầu ghế sau; một cặp túi sưởi cổ tích hợp vào ghế trước để sử dụng khi nhiệt độ bên ngoài trở lạnh nhưng ai đó vẫn muốn hạ mui xe xuống.

Mercedes-AMG CLE 53 bản mui trần. Ảnh: Mercedes

Màn hình thông tin giải trí 11,9 inch trải dài từ bảng điều khiển trung tâm lên đến cụm ba cửa gió trên bảng điều khiển, đưa phần mềm MBUX mới nhất của Mercedes lên vị trí trung tâm. Một màn hình riêng biệt 12,3 inch phía sau vô-lăng, hiển thị các đồng hồ kỹ thuật số của CLE53.

CLE 53 trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát sự tập trung của người lái. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát điểm mù là tùy chọn.

Mẫu xe hai cửa còn có một số tính năng thú vị, có thể điều khiển bằng một nút bấm, hoặc hoàn toàn tự động. Biểu tượng phía sau có thể lật lên để lộ camera lùi tích hợp, một thiết kế thông minh giúp giữ cho ống kính khỏi bụi bẩn, tự động kích hoạt khi tài xế chuyển sang số lùi. Biểu tượng này cũng đóng vai trò là tay nắm mở cốp điện tử, cho phép mở cốp bằng cách nhấn vào biểu tượng. Tính năng này phổ biến trên nhiều mẫu xe coupe và sedan hiện đại của Mercedes, giúp che giấu camera và cho phép mở cốp rảnh tay.

Hệ thống thắt dây an toàn tự động như một cánh tay tự động vươn ra để đưa dây an toàn khi tài xế ngồi vào ghế lái, giúp việc với tới dây an toàn dễ dàng hơn trong một chiếc xe hai cửa. Hệ thống cũng tích hợp công nghệ Pre-Safe tự động siết chặt dây an toàn khi sắp xảy ra va chạm.

Tại Mỹ, Mercedes-AMG CLE 2026 có giá từ 77.450 USD và lên đến 87.800 USD tùy thuộc vào phiên bản và các tùy chọn. Các phiên bản trang bị gồm Exclusive, Pinnacle và Manufaktur Edition. Bản cao nhất Pinnacle bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, hệ thống định vị thực tế ảo tăng cường, đèn pha được nâng cấp và khả năng truy cập vào nhiều ứng dụng của bên thứ ba hơn thông qua hệ thống thông tin giải trí MBUX.

Mỹ Anh