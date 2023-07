Mercedes-AMG C 43 - sedan hiệu năng cao giá 2,96 tỷ đồng

Phiên bản hiệu suất cao của dòng C-class lắp động cơ tăng áp 2.0 cho công suất 402 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.

Từ 27/7, những mẫu Mercedes-AMG C 43 4Matic lắp ráp trong nước có mặt tại các đại lý chính hãng để giao đến khách hàng. Đây là lần đầu tiên một mẫu AMG hiệu năng cao (2 số) được hãng xuất xưởng tại Việt Nam với động cơ nhập trực tiếp từ nhà máy ở Affalterbach, Đức.

Khác với những chiếc AMG Line (3 số) chủ yếu trang bị thêm body-kit hoặc các chi tiết ở nội thất phong cách thể thao, AMG C 43 là một mẫu sedan thể thao thực thụ khi hệ thống treo, phanh, động cơ đều được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm tốc độ của khách.

Mẫu xe của Mercedes gần như giữ nguyên thiết kế tổng thể so với bản tiêu chuẩn C-class. Riêng các đặc điểm nhận diện biến thể hiệu suất cao và đắt hàng đầu dòng C-class như lưới tản nhiệt kiểu nan dọc đặc trưng AMG, bộ ống xả kép hai bên, đèn pha công nghệ Digital Light... AMG C 43 lắp bộ la-zăng 19 inh đa chấu, đi kèm là cùm phanh AMG màu đỏ. Thân xe cũng có dải ruy băng đỏ chạy từ trước ra sau, bên hông đánh số 43.

Những trang bị tiêu chuẩn trên AMG C 43 gồm có hệ thống treo thích ứng, cho phép thay đổi độ cứng tùy theo các chế độ lái như Slippery (trơn trượt), Individual (cá nhân hóa), Comfort (thoải mái), Sport (thể thao), Sport + và Race (đua). Bên cạnh đó là hệ thống đánh lái bánh sau.

Cơ cấu đánh lái bánh sau xuất hiện lần đầu tiên trên một sản phẩm Mercedes là chiếc S-class thế hệ mới. Khi tốc độ xe dưới 100 km/h, bánh sau xoay ngược chiều với bánh trước, cho phép C 43 dễ xoay sở hơn ở những không gian chật hẹp. Khi xe đạt vận tốc trên 100 km/h, bánh sau xoay cùng hướng với bánh trước, giúp xe ổn định hơn khi chuyển hướng.

Giống như nhiều mẫu AMG của hãng Đức, dù chất thể thao được nhắc đến đầu tiên nhưng xe vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng trên phố (chế độ Comfort). Nội thất cũng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và mang dấu ấn xa xỉ, nhiều màu sắc đặc trưng xe Mercedes.

Khoang lái trên AMG C43.

Khoang lái C 43 thiết kế như bản tiêu chuẩn (C300) với màn hình giải trí 11,9 inch hướng về người lái, đồng hồ tốc độ dạng LCD 12,3 inch. Xe có hệ thống âm thanh High-end Burmester 3D 15 loa công suất 710 W. Bên cạnh đó là những trang bị như đèn viền nội thất 64 màu, ghế trước chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh...

Điểm nhấn ở khoang lái là vô-lăng phong cách thể thao kèm nút tùy chỉnh chế độ lái giống như trên xe Porsche. Phía sau là lẫy chuyển số, cho phép người lái điều khiển hộp số tự động 9 cấp trên xe. Hệ dẫn động của C 43 là loại 4 bánh toàn thời gian 4Matic với tỷ lệ phân bổ lực kéo trước:sau là 31:69.

Mercedes-AMG C 43 4Matic lắp động mild-hybrid 2.0 4 xi-lanh với môtơ điện 48 V bổ trợ, công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ mang mã M139 này được lắp ráp tại Đức với triết lý "One Man, One Engine" - một kỹ sư, một động cơ và là động cơ thương mại đầu tiên trên thế giới lắp bộ tăng áp điện, công nghệ thừa hưởng từ những mẫu xe đua của Mercedes ở F1.

AMG C 43 4Matic bán ra một phiên bản với giá 2,96 tỷ đồng. Xe chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam. Biến thể cao cấp hơn C 43 là chiếc C 63 S E Performance mạnh 671 mã lực dự kiến về Việt Nam cuối 2023, nhập khẩu Đức.

Thành Nhạn

Ảnh: Mercedes