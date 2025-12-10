Mẹo xin được chỗ ngồi tốt trên máy bay

Thay vì thụ động nhận vé, hành khách nên hỏi nhân viên làm thủ tục về tình trạng chuyến bay để xin hàng ghế cuối hoặc cửa thoát hiểm giúp giảm mệt mỏi.

Theo anh Lâm Nguyễn, hướng dẫn viên du lịch, nguyên giảng viên Đại học Hà Nội, việc chọn được chỗ ngồi thoải mái giúp giảm đáng kể mệt mỏi trên chuyến bay dài. Từng đi hơn 60 nước, anh cho rằng thay vì thụ động nhận ghế, hành khách hoàn toàn có thể thương lượng với nhân viên làm thủ tục để có vị trí ưng ý. Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là chuyến bay có kín chỗ hay không.

Chỗ ngồi rộng rãi ở khu vực cửa thoát hiểm trên máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Reddit

Trường hợp chuyến bay kín chỗ, bạn nên yêu cầu ngồi tại một trong hai vị trí:

-Gần cửa thoát hiểm: Nơi có khoảng trống rộng để duỗi chân. Tuy nhiên, hành khách bắt buộc phải trên 18 tuổi, đủ sức khỏe để hỗ trợ mở cửa khi khẩn cấp.

-Ghế sát lối đi: Vị trí thuận tiện để đứng lên, đi lại giúp lưu thông máu, giảm đau mỏi lưng, cổ.

Nếu chuyến bay vắng khách, bạn hãy đề nghị ngồi hàng cuối cùng và nhờ nhân viên khóa (block) các ghế trống bên cạnh để tránh bị xếp thêm người. Khi máy bay ổn định độ cao, hành khách có thể nâng tay vịn, tận dụng không gian này thành chỗ nằm nghỉ ngơi. Để đạt được thỏa thuận, thái độ lịch sự với nhân viên làm thủ tục là yếu tố quyết định.

Hàng ghế cuối cùng trên máy bay thường là nơi ít người muốn ngồi. Ảnh: Chris Dong

Lưu ý:

-Không gây phiền hà cho hành khách khác. Đây là lý do bạn chỉ nên xin ngồi hàng ghế cuối để hạn chế ảnh hưởng người xung quanh, đồng thời tăng khả năng giữ được 2-3 ghế liền nhau.

-Chủ động nhường chỗ nếu ngồi gần người già, trẻ em hoặc hành khách cần trợ giúp.

- Cư xử đúng mực với tiếp viên. Về nguyên tắc, họ không ngăn cấm hành khách dùng ghế trống, song thái độ hợp tác sẽ giúp bạn thoải mái hơn suốt hành trình.

Tâm Anh