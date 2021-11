Mẹo tránh bẫy mệnh đề quan hệ rút gọn

Với dạng mệnh đề quan hệ rút gọn, người thi chú ý tân ngữ đằng sau chỗ trống để xác định đây là rút gọn chủ động hay bị động.

Mệnh đề quan hệ rút gọn (reduced relative clause) là mệnh đề được giản lược đi đại từ quan hệ nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa của câu và giúp câu không bị dài dòng. Trong bài thi TOEIC, có hai dạng mệnh đề quan hệ rút gọn thường xuyên được sử dụng là dạng rút gọn chủ động và dạng rút gọn bị động. Xét hai ví dụ sau:

- We stood on the bridge connecting two halves of the city. (Chúng tôi đứng trên cây cầu nối hai nửa thành phố).

- The boy injured in the accident was taken to the hospital. (Cậu bé bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện).

Với câu đầu tiên, có thể nhận thấy sau động từ "connect" là tân ngữ "two halves of the city". Đây là dạng rút gọn chủ động và động từ sẽ chia ở dạng V-ing. Ngược lại, ở câu hai, không có tân ngữ nào xuất hiện sau động từ "injured". Đây là dạng rút gọn bị động, với động từ chia ở dạng V-PII.