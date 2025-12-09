Mẹo trang điểm giúp Tăng Thanh Hà tươi trẻ

Diễn viên Tăng Thanh Hà, 39 tuổi, được khán giả khen rạng rỡ nhờ trang điểm tự nhiên, kiểu tóc búi gọn khi dự tiệc cưới em chồng - fashionista Tiên Nguyễn.

Loạt khoảnh khắc của người đẹp trong sự kiện tối 7/12 được chia sẻ trên các trang xã hội, hút hàng trăm nghìn lượt thích cùng nhiều video đạt triệu view. Nhiều người nhận xét diễn viên luôn xinh đẹp qua thời gian.

Hà Tăng trang điểm tông tự nhiên tôn gương mặt thanh tú. Ảnh: Hùng Max

Chuyên viên trang điểm Hùng Max cho biết Hà Tăng có khuôn mặt thanh tú, làn da đẹp, căng nên chọn kiểu trang điểm đơn giản nhẹ nhàng, tôn nét đẹp vốn có. Anh dùng kem dạng lỏng đánh nền sáng, tập trung vào giữa khuôn mặt, phần nền tối hơn được tán xung quanh phần viền. Hùng Max đánh khối ở trán, cánh mũi, phủ highlight ngọc trai ở các vị trí bắt sáng như chóp mũi, đỉnh má, cằm. Phần gò má nhấn màu hồng da bóng nhẹ tạo sự trẻ trung và kẻ eyeliner ngang, tô đậm phần đuôi mắt.

Bà mẹ ba con chọn kiểu tóc búi gọn gàng, đánh phồng phía sau đầu. Phần búi tóc thấp sát gáy được biến tấu với các nút thắt, tăng vẻ sang trọng.

Diễn viên bên chồng - doanh nhân Louis Nguyễn trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn. Ảnh: Quỳnh Trần

Sáng cùng ngày, khi có mặt tại lễ gia tiên của em chồng, Tăng Thanh Hà cũng chọn kiểu tóc gọn gàng, kết hợp với áo dài phom rộng. Đuôi tóc kẹp tăm cố định được vuốt gel, chìa ra ngoài giúp tổng thể bớt đơn điệu.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà dự lễ gia tiên Vợ chồng Tăng Thanh Hà tay trong tay dự lễ gia tiên của em gái. Video: Hoàng Dung

Tăng Thanh Hà, 39 tuổi, quê Tiền Giang. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình (năm 2004), gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Cô từng đóng các phim như Hàn Mặc Tử (2004), Hương phù sa (2005), Bỗng dưng muốn khóc (2008), Cánh đồng bất tận (2010), Mỹ nhân kế (năm 2012).

Hoàng Dung