Mẹo tối ưu chi tiêu dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm "vàng" để các doanh nghiệp tung khuyến mãi hút khách hàng, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sắm, kéo theo thanh toán, chi tiêu của người dân tăng. Cùng với đó, thương mại điện tử phát triển mạnh, thu nhập người dân ngày một cải thiện đã thúc đẩy sự phát triển của loại hình thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là bằng thẻ tín dụng.

Chị Mỹ Linh (TP HCM) cho biết thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán các chi tiêu trong gia đình, cũng như học phí cho con. Theo chị, bí kíp chi tiêu thông minh là tận dụng chương trình miễn lãi, thông thường trong vòng 45 ngày, chọn loại thẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng để tận dụng ưu đãi và đặc biệt "săn" các gói khuyến mãi của ngân hàng.

Khách hàng dùng thẻ tín dụng cho các giao dịch mua sắm. Ảnh: Nam A Bank

Anh Thắng (Ba Đình, Hà Nội) trước đây khá đắn đo mỗi khi du lịch nước ngoài, do nhu cầu mua sắm cao nhưng mang tiền mặt lại bất tiện, bị giới hạn và không an toàn. Mặt khác, một số dịch vụ cần thanh toán trước tại Việt Nam.

"Từ ngày sở hữu thẻ tín dụng, tôi đã yên tâm mỗi lần ra nước ngoài, việc mua sắm cũng dễ dàng mà còn nhận được nhiều ưu đãi", anh Thắng chia sẻ.

Hiện nay, các ngân hàng cũng gia tăng quyền lợi cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng bằng cách đa dạng hóa các dòng thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc người dùng. Song song đó, ngân hàng còn mở rộng mạng lưới đối tác ưu đãi, giảm giá khi sử dụng dịch vụ. Cuối năm, khi thị trường mua sắm vào dịp cao điểm, các ngân hàng càng tung nhiều ưu đãi cho khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng.

Nhân dịp 30 năm thành lập và hướng tới mùa mua sắm cuối năm, Nam A Bank triển khai loạt ưu đãi và quà tặng. Theo đó, đối với khách hàng mở mới thẻ tín dụng, Nam A Bank tặng ngay 500.000 đồng và một vé khu du lịch Thác Prenn (Đà Lạt). Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên có tổng giao dịch tối thiểu 1,5 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Ngoài ra, khi sử dụng thẻ tín dụng Nam A Bank, khách hàng sẽ được hoàn phí chuyển đổi trả góp, tặng voucher nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort. Bên cạnh đó là ưu đãi đến 50% tại các ứng dụng như Grab, Beamin, cùng với chuỗi chương trình giảm giá tại các hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại như: giảm 500.000 đồng tại nội thất Chợ Lớn, giảm ngay 2 triệu đồng tại Cellphone S...

Chủ thẻ Happy Golf còn được tặng 10 lượt chơi golf mỗi tháng nếu dành được điểm Eagle, miễn phí thường niên khi chi tiêu thỏa điều kiện. Chủ thẻ Happy Lady được hoàn tiền đến 10% khi mua sắm, thanh toán dịch vụ ẩm thực, giáo dục... Ngân hàng cũng miễn lãi tới 55 ngày, đặc biệt miễn phí thường niên 3 năm cho thẻ Happy Lady. Ngoài ra, với thẻ tín dụng nội địa Happy Card, khách hàng còn được miễn phí thường niên và hoàn lãi trọn đời. Trong khi các tín đồ mua sắm có thể sử dụng thẻ tín dụng phi vật lý Happy Digital để nhận hoàn tiền đến 10%.

Trong tháng 11 này, ngân hàng triển khai nhiều ưu đãi nhân ngày nhà giáo Việt Nam vào các ngày 11/11, 20/11 và 26/11. Cụ thể khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng, ngân hàng tặng 1 triệu đồng cho 3 khách hàng có tổng doanh số giao dịch thanh toán cao nhất với tổng giá trị giao dịch thanh toán tối thiểu 3 triệu đồng. Tặng 300.000 đồng cho 5 giao dịch thanh toán đầu tiên với giá trị tối thiểu 500.000 đồng có cặp số may mắn trong mã giao dịch là 30. Ngoài ra, Nam A Bank cũng tặng ngay 100.000 đồng cho 100 giao dịch thanh toán đầu tiên với giá trị tối thiểu 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, 50 khách hàng đầu tiên đăng ký Open Banking và thực hiện thành công giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống, với giao dịch tối thiểu 1 triệu đồng sẽ nhận ngay 500.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Riêng ngày 20/11, chủ thẻ được hoàn ngay 50% giá trị giao dịch (tối đa 200.000 đồng) cho 50 khách hàng có tổng giá trị thanh toán hóa đơn/nạp tiền điện thoại/mua mã thẻ điện thoại cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo Báo cáo của Chi Hội thẻ Việt Nam, tính đến 30/6/2022, tổng số lượng thẻ đang lưu hành đạt 128,5 triệu thẻ các loại, tăng 7% so với năm 2021 và tăng 49% so với cuối năm 2018. Tổng số lượng thẻ nội địa lưu hành đạt 99,8 triệu thẻ, trong đó, thẻ ghi nợ nội địa chiếm 96%. Trong khi đó, tổng số thẻ quốc tế lưu hành đạt 28,7 triệu thẻ, cao gấp 2,7 lần số lượng thẻ năm 2018. Thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 64% và thẻ tín dụng quốc tế chiếm 30% và thẻ trả trước quốc tế chiếm 6%. Về hoạt động thanh toán thẻ, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số thanh toán thẻ toàn thị trường đạt 1.902 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng doanh số thanh toán chi tiêu thẻ tăng từ 19% năm 2018 lên 33% tại thời điểm ngày 30/6/2022.

An Nhiên