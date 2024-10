Mẹo tìm ra ghế duỗi chân thoải mái trên chuyến bay

Theo các chuyên gia du lịch, những ghế hạng phổ thông ở bên phải thường có thêm khoảng để chân rộng hơn dãy bên trái 2,5 cm.

Các nhà tư vấn tại Which?, website chuyên đưa ra lời khuyên về các sản phẩm cho người tiêu dùng tại Anh, đã xem xét sơ đồ chỗ ngồi của các hãng hàng không phổ biến tại châu Âu. Họ phát hiện ra một số hãng đã tháo tủ đựng đồ phía trước để xếp thêm hàng ghế nhằm tăng lợi nhuận mỗi chuyến bay. Do đó, những ghế ở nửa trước máy bay không có cùng khoảng cách. Những ghế ở bên phải (ghế D, E và F) thường có thêm chỗ để chân rộng hơn 0,5-1 inch (1,2-2,5 cm) so với những ghế bên trái.

Bên trong một máy bay của hãng hàng không Anh British Airways. Ảnh: The Point Guys

Để tìm hiểu hàng ghế nào có chỗ duỗi chân rộng hơn, Which? gợi ý hành khách nhập ngày khởi hành vào Google Flights để tìm loại máy bay mà hãng bạn đặt vé sử dụng. Sau đó, nhập thông tin loại máy bay này vào trang web sơ đồ chỗ ngồi AeroLopa để xem sơ đồ.

Which? chỉ ra hầu hết các máy bay của hãng Ryanair đều là Boeing 737. Khi nhập thông tin vào AeroLopa sẽ hiện ra các ghế D, E, F từ hàng ghế thứ 3 đến 15 có chỗ để chân rộng hơn 1,2 cm. Hành khách có thể được chỉ định ngẫu nhiên ngồi những hàng này hoặc bỏ ra 9 bảng Anh (gần 12 USD) để chọn vị trí này.

Nếu không, hành khách có thể thử vận may bằng cách check in muộn. Những ghế giữa của các dãy thường ít người lựa chọn và còn thừa. Do đó, nếu sát giờ bay, bạn có thể chọn các ghế này từ hàng 3 đến 15, phía bên phải để có chỗ duỗi chân dài hơn.

Trang web tư vấn tiêu dùng chỉ ra trên máy bay Boeing 737 của hãng Norwegian, dãy bên phải (ghế D, E, F) cung cấp thêm 0,6 inch (1,5 cm) khoảng trống để chân từ hàng 3 đến 14.

Tuy nhiên, mẹo chọn hàng ghế ngồi bên phải không có tác dụng trên các chuyến bay của hãng Wizz Air.

Hành khách bay trên những chiếc Airbus A321neo của easyJet được khuyến nghị chọn ghế bên phải, hàng 3 đến 13 để tận hưởng khoảng cách duỗi chân dài 74 cm. Trong khi đó, các hàng ghế bên trái và phía cuối máy bay có khoảng cách chân là hơn 71 cm.

Với những chuyến bay trên tàu bay Airbus A320 chặng ngắn của hãng hàng không British Airways, Which? chỉ ra phần đuôi máy bay bị thu hẹp, dẫn đến khoảng cách để chân của những dãy cuối ngắn hơn dãy phía trên 2,6 cm. Do đó, hành khách nên tránh từ hàng ghế thứ 30 về sau.

Trang web cho biết hầu hết hãng bay cho phép khách đổi chỗ ngồi trong 2-3 giờ trước khi khởi hành. Vì vậy khách nên kiểm tra lại sơ đồ chỗ ngồi trước giờ bay xem có vị trí nào tốt hơn còn trống.

Anh Minh (Theo DM, Which?)