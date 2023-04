Mẹo tâm lý khi chọn màu trang phục

Nhiều người gặp khó khăn khi chọn trang phục đi học, đi làm vì không biết có những mẹo tâm lý trong đó có thể góp phần giúp mình thành công hơn.

Mặc đồ đen có vẻ thông minh

Màu đen là màu của sự sang trọng và tinh tế. Nó tỏa ra hào quang của sự độc quyền, nghiêm túc.

Một khảo sát trên website thời trang buytshirtsonline cho thấy 56% số người được hỏi màu đen được coi là biểu tượng của uy tín, quyền lực, sự nghiêm túc và thông minh.

Tuy nhiên, màu đen trong văn hóa phương Tây lẫn Á Đông đều là màu gắn với tang tóc và sự buồn bã, không nên mặc màu này từ đầu đến chân.

Ảnh minh họa: Brightside

Màu trắng trông đáng tin cậy

Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và đơn giản. Nhưng nếu bạn mặc toàn đồ trắng, có thể tạo ấn tượng rằng bạn là người xa cách, lạnh lùng và cầu toàn. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, trên tạp chí của học viện Khoa học tiếp thị (Mỹ) màu trắng còn được coi là màu của sự chân thành.

Màu trắng giúp bạn tạo hình ảnh của một người có tổ chức, kiểm soát tốt vì mang lại cảm giác mới lạ và hoàn hảo. Bạn nên mặc màu trắng khi trình bày một dự án mới hoặc đến một cuộc họp mà bạn muốn giới thiệu một số ý tưởng sáng tạo.

Màu xanh thể hiện sự đáng tin cậy và tự tin

Một nghiên cứu của ĐH British Columbia (Canada) cho thấy màu xanh đậm có tác dụng làm dịu. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên các hãng hàng không thường chọn tông màu này làm đồng phục cho nhân viên. Màu xanh lam cũng gắn với trí thông minh, sự tin tưởng, hiệu quả và bình tĩnh.

Màu này phù hợp cho trang phục công sở và thường được nhìn thấy trong các cuộc họp quan trọng. Đó là lý do bạn nên mặc đồ xanh dương đến buổi phỏng vấn xin việc hoặc cuộc họp nếu muốn tỏ ra trung thành hoặc đáng tin.

Các nhà khoa học từ ĐH Amsterdam (Hà Lan) nói rằng màu xanh lá cây duy trì tâm trạng tốt trong bạn và môi trường xung quanh. Leatrice Eiseman, giám đốc điều hành của Viện màu sắc Pantone và là tác giả của cuốn sách More Alive With Color cho biết, sự dễ chịu của màu xanh lá cây đến từ mối quan hệ thân thiết của nó với thiên nhiên, mang lại cảm giác bình an, mãn nguyện.

Màu vàng giúp nâng cao tâm trạng của người xung quanh

Nhiều nghiên cứu cho thấy màu vàng làm tăng sản xuất "hormone hạnh phúc" serotinin trong não, tăng tốc độ trao đổi chất và nâng cao tâm trạng. Màu sắc cũng khiến bạn tập trung hơn. Đó là lý do tại sao nó được sử dụng trong các biển báo giao thông và quảng cáo. Màu sắc ấm áp và tươi vui, phù hợp với những người năng động.

Tuy nhiên, mặc quá nhiều màu vàng có thể gây lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và đối đầu, đặc biệt ở những người vốn đã căng thẳng. Các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên tránh mặc đồ màu vàng khi cố gắng gây ảnh hưởng đến nam giới, vì nhiều đàn ông coi màu đó là rẻ tiền và không cầu kỳ.

Ảnh minh họa: Brightside

Màu tím huyền bí và lôi cuốn

Trong quá khứ, màu tím là màu của những người giàu có và quyền lực. Sau đó, nó gắn liền với bí ẩn và điều kỳ diệu. Nếu bạn muốn được nhìn nhận là một người mạnh mẽ, lôi cuốn và quyền lực thì màu tím là một lựa chọn tuyệt vời.

Bạn nên chọn màu tím nếu đang ứng tuyển vào vị trí lãnh đạo trong một môi trường sáng tạo và muốn tỏ ra giàu có, nghệ thuật. Tuy nhiên, khi nhà tuyển dụng tiềm năng đánh giá cao sự linh hoạt, trung thành và khiêm tốn, thì tốt nhất bạn nên tránh mặc đồ màu này.

Màu đỏ tự tin

Màu đỏ luôn thu hút sự chú ý và khiến tim chúng ta đập nhanh hơn. Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy đàn ông thường hỏi phụ nữ nhiều câu hỏi riêng tư hơn khi họ mặc áo cánh màu đỏ. Các nhà tâm lý học Pháp phát hiện đàn ông để lại nhiều tiền boa hơn cho người phục vụ tô son đỏ.

Hãy mặc màu đỏ khi bạn muốn trông quyết đoán, hấp dẫn và tỏa ra sự tự tin. Nếu đang hẹn hò và muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, hãy chọn một chiếc váy màu đỏ. Muốn thúc đẩy đồng nghiệp của mình phấn đấu để đạt được những thành tích mới, hãy chọn màu đỏ.

Nhưng bạn nên tránh dùng màu này trong buổi phỏng vấn xin việc vì gây cảm giác quá khích.

Màu cam ấm áp và nhiệt tình

Màu cam mang lại năng lượng và sự tươi sáng cho mọi môi trường xã hội. Nếu bạn được mời tham dự một bữa tiệc và muốn trở thành tâm điểm chú ý, hãy mặc đồ màu cam. Bạn cũng có thể áp dụng nếu làm việc với một nhóm sáng tạo và muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng vẻ bề ngoài.

Tuy nhiên, quá nhiều màu cam có thể tạo cảm giác xuề xòa hoặc lòe loẹt.

Không mặc màu hồng đi thi

Màu hồng gắn liền với sự nữ tính, lãng mạn và tốt bụng. Nó có tác dụng thư giãn và làm dịu. Nếu bạn muốn thể hiện sự mềm mại và đồng cảm, hãy mặc màu hồng.

Nhưng hãy nhớ màu này có thể được liên kết với cảm giác ngọt vào và ngây thơ. Vì vậy, một phụ nữ mặc đồ màu hồng và gặp một giáo viên thiên vị tại một kỳ thi, cô ấy có thể bị hỏi nhiều hơn so với các bạn mặc đồ đen. Đây là ký do muốn có một công việc trí óc, hãy chọn màu khác.

Nhật Minh (Theo Brightside)