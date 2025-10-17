Mẹo săn vé máy bay giá rẻ 'tưởng đúng hóa sai'

Dùng trình duyệt ẩn danh, đặt vé vào thứ Ba hay mua vé từ sớm là các mẹo nhiều du khách chia sẻ để săn vé giá rẻ, nhưng các chuyên gia lại chỉ ra điều này "chưa chắc đúng".

Vé máy bay toàn cầu ngày càng tăng cộng kinh tế suy thoái khiến nhiều người tìm đến các mẹo "săn vé giá rẻ" từ các KOLs, travel blogger trên mạng.

Dưới đây là 4 mẹo phổ biến, được các chuyên gia du lịch hàng đầu tại hai ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch nổi tiếng thế giới Expedia và Hopper chỉ ra "tưởng đúng mà thật ra lại sai".

Đặt vé vào thứ Ba sẽ rẻ hơn

Theo Hayle Berg, nhà kinh tế trưởng của Hopper, đây là quan điểm phổ biến được nhiều người truyền tai nhau. Nhưng thực tế không hẳn vậy. "Giá vé thay đổi liên tục, phụ thuộc đường bay, ngày khởi hành. Không có ngày cố định đảm bảo bạn sẽ mua được giá rẻ nhất", bà Hayle nói.

Dữ liệu của Expedia trong ba năm qua thậm chí cho thấy Chủ nhật mới là ngày có vẻ rẻ nhất, khi hành khách tiết kiệm trung bình 6% chi phí bay nội địa và 17% bay quốc tế.

Dùng chế độ ẩn danh để mua được vé rẻ hơn

Nhiều người mở trình duyệt ẩn danh vì tin rằng việc dùng trình duyệt thông thường tìm đi tìm lại một chặng bay sẽ khiến giá vé tăng cao. Theo Berg, điều này "không có nhiều ý nghĩa" vì giá vé thay đổi theo giờ, không phụ thuộc vào lịch sử trình duyệt.

Nếu du khách thấy tăng giá vé, rất có thể là đã đặt vé quá sát ngày hoặc nhu cầu tăng cao, khiến giá tăng nhiệt theo. Thay vì "ẩn mình" trên mạng như mẹo hướng dẫn, các chuyên gia khuyên nên dùng công cụ theo dõi giá, như Price Tracking của Expedia để được cập nhật giá vé hoặc khách sạn khi giảm.

Bay ngày nào cũng như nhau

Theo đại diện của Hopper, điều này không hẳn đúng. Ngày du khách khởi hành có thể ảnh hưởng lớn đến ngân sách chuyến đi.

Cũng theo Hopper, bay vào giữa tuần có thể giúp tiết kiệm 20% chi phí dành cho mua vé. Nếu bay quốc tế, bay vào thứ Ba hoặc Tư có thể giúp du khách tiết kiệm trung bình 166 USD cho vé đi châu Âu và 126 USD đi châu Á, theo Hayle Berg. Bay vào thứ 7 có thể sẽ rẻ hơn chủ nhật khoảng 17% với các chặng nội địa.

Đặt vé càng sớm, giá càng rẻ

Nhiều người thường được khuyên cần đặt vé càng sớm càng tốt để có giá tốt nhất. Nhưng điều đó "không luôn đúng", theo Hayle.

Giá vé ban đầu thường được các hãng bay đặt cao để thu lợi từ nhóm khách hàng có nhu cầu bắt buộc phải bay sớm hoặc quá muộn. Chiến lược lý tưởng nhất dành cho du khách là nên theo dõi giá khoảng 6 tháng trước chuyến đi, trong đó mức giá tốt nhất thường xuất hiện từ 3 đến 5 tháng trước ngày khởi hành.

Nếu thích mạo hiểm, du khách có thể thử "chiến thuật phút chót" vì theo dữ liệu Expedia, đặt vé trước 18-29 ngày chặng quốc tế có thể tiết kiệm đến 17% so với đặt trước ba tháng.

Tuy nhiên, lựa chọn này đi kèm rủi ro: khách có thể gặp phải chuyến bay hết chỗ hoặc phải nối chuyến dài.

Anh Minh (Theo USA Today)