Mẹo mở lon nước bằng một mẩu giấy

Khi lon nước bị gãy khoen, nhiều người sẽ dùng dao, kéo để cạy, tiềm ẩn nguy cơ thương tích mà không biết vấn đề có thể được giải quyết bằng một tờ giấy.

Hãy lấy một tờ giấy A4, gấp nhiều lần đến khi dày và chắc. Giữ chặt lon nước bằng một tay, tay kia cầm mẩu giấy đã gấp, rồi dùng góc giấy chà mạnh, liên tục vào vị trí bật nắp.

Theo thử nghiệm, những người có lực tay khỏe chỉ cần chà khoảng hơn mười lần là lon tự bung ra. Phụ nữ hay trẻ em cũng chỉ mất hơn mười giây cọ xát.

Cọ mẩu giấy vào khu vực yếu nhất của lon. Ảnh: Aboluowang

Đằng sau mẹo nhỏ này là một nguyên lý khá thú vị. Lon nước giải khát chủ yếu làm bằng nhôm, loại kim loại có độ cứng thấp. Khi ma sát, nhiệt lượng sinh ra khiến nhôm mềm hơn, đồng thời làm khí CO2 trong lon nóng lên, áp suất tăng cao. Chính sự chênh lệch áp suất khiến phần nắp nhanh chóng bật mở.

Với các lon sữa, yến, cháo hoặc nước uống không ga, tuy không có khí CO2 hỗ trợ, nhưng nếu kiên trì chà xát ở điểm yếu nhất của nắp, phần kim loại cũng sẽ nứt và bật ra.

Không chỉ hữu dụng khi khoen bị gãy, mẹo này cũng nên dùng trong trường hợp bình thường để uống với ống hút. Sau khi cọ mở được lon, hãy cắm ống hút xuyên qua lỗ khoen, điều chỉnh vị trí vừa vặn rồi xoay khoen về phía sau. Chỉ với một động tác nhỏ, chiếc ống hút sẽ nằm cố định, giúp trải nghiệm thưởng thức đồ uống trở nên dễ chịu hơn.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)