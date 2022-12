Mẹo không bị say xe

Say xe khiến chuyến đi vui vẻ thành mệt mỏi. Nhưng biết một số mẹo, bạn có thể kiểm soát triệu chứng này.

Hít thở không khí lạnh

Người say tàu xe thường buồn nôn, nôn, đổ mồ hôi. Các mao mạch trên da giãn ra và nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Trong quá trình này, cơ thể thoát mồ hôi khiến nhiệt độ tiếp tục giảm.

Khi nhiệt độ cơ thể giảm, hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt là vùng dưới đồi, phần não chuyên điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sẽ chống lại sự suy giảm nhiệt độ khiến người say tàu xe vẫn thấy nóng, bừng đỏ.

Tiến sĩ Robert Glatter, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Lenox Hill, thành phố New York, cho biết, sự suy giảm nhiệt độ và phản ứng bù đắp của cơ thể chống lại nó là nguyên nhân khiến một người buồn nôn.

Hít thở không khí lạnh hoặc đặt một miếng gạc mát sau gáy, ở trán trong vài phút có thể giảm cảm giác nóng hoặc đỏ mặt, chống lại nỗ lực tăng nhiệt độ cơ thể của vùng dưới đồi, giúp giảm cảm giác buồn nôn.

Chọn tư thế và vị trí ngồi trên xe

Thay đổi tư thế có thể đỡ say xe. Thay vì ngồi thẳng như tấm ván, bạn có thể ngả ghế kết hợp với nhắm mắt để ngủ ngắn.

Người hay bị say nên lái xe vì khi lái, họ dự đoán chuyển động tốt hơn, giúp làm giảm say xe. Với người 13 tuổi trở lên, có thể ngồi ở ghế trước để giảm cảm giác say xe.

Tự lái cũng là cách chống say xe hiệu quả. Ảnh:MSN

Nhắm mắt

Rất nhiều cơn say xe đi kèm với các giác quan tiền đình kỳ lạ ở tai trong của bạn. Các tín hiệu đó gửi đến não không khớp với những gì mắt bạn nhìn thấy, vì mắt chúng ta không được sinh ra để nhìn với tốc độ 120 km/h trên đường cao tốc.

Nếu nhắm mắt lại, não và mắt không có sự khác biệt nên sẽ hạn chế được tình trạng say xe.

Nhìn về phía đường chân trời

Nếu bạn cảm thấy buồn nôn mà không thể nhắm mắt lại vì tài xế cần chỉ đường, hãy nhìn về đường chân trời. Nhìn thẳng vào đó sẽ làm hạn chế sự không phù hợp giữa não và mắt, giảm say tàu xe.

Trị liệu bằng hương thơm

Bạn nên hít mùi hương bạc hà, gừng, chanh hoặc oải hương để giảm say xe. Nghiên cứu năm 2012, đăng trên tạp chí Y học thay thế và bổ sung cho thấy, mùi hương của những loại này có tác dụng chống buồn nôn.

Nếu không có tinh dầu, bạn có thể ngậm kẹo cứng có cùng hương vị (bạc hà, gừng hoặc chanh).

Uống nước

Mất nước khiến tình trạng buồn nôn trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn uống đủ nước trong suốt chuyến đi. Uống đồ uống có ga giúp một số người thấy dễ chịu hơn khi ngồi trong xe.

Cần tránh các loại đồ uống chứa caffein vì khiến bạn mất nước, buồn nôn hơn.

Đánh lạc hướng

Hãy tận dụng sức mạnh của sự phân tâm bằng trò chơi, âm nhạc, podcast hoặc một cuộc trò chuyện. Một nghiên cứu trên thư viện Y khoa Mỹ, tháng 10/2022 cho thấy nghe nhạc làm giảm tình trạng buồn nôn và nôn mửa sau phẫu thuật. Vì vậy, nó có thể có tác dụng tương tự khi đi tàu xe.

Nhật Minh (Theo Fatherly)