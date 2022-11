Mẹo giúp quần áo nhanh khô, không hôi khi trời mưa

Trời mưa nhiều, quần áo thiếu nắng dễ bị ẩm ướt, hôi hám do nấm mốc phát triển khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Vì vậy vào những ngày mưa, cần ưu tiên làm khô quần áo nhanh chóng bằng những cách dưới đây.

1. Nên sử dụng nước giặt kháng khuẩn

Vi khuẩn có thể sống trên nhiều bề mặt như tay nắm cửa, điện thoại và ngay cả trong quần áo. Mùa mưa, độ ẩm cao là thời điểm thích hợp để vi khuẩn phát triển, gây ra mùi khó chịu cho quần áo, đặc biệt khi chúng bị ẩm.

Bột giặt hay nước giặt thông thường chỉ có tác dụng loại bỏ bụi bẩn. Nếu không kháng khuẩn đúng cách sẽ làm gia tăng vi khuẩn tích tụ trên quần áo. Điều này có thể gây hại cho những người bị bệnh hoặc có vấn đề miễn dịch. Sử dụng loại bột giặt hay nước giặt có khả năng kháng khuẩn là điều cần thiết vào thời điểm này.

2. Kiểm soát số lượng quần áo trong máy giặt

Khối lượng giặt ghi trên máy là khối lượng tối đa đồ giặt khô mà máy có thể giặt trong một lần. Ví dụ, với máy 8,5 kg chỉ được phép giặt tối đa 8,5 kg quần áo khô. Tuy nhiên, chỉ nên cho 70-85% khối lượng quần áo cho phép ghi trên máy nhằm nâng cao hiệu quả giặt giũ cũng như tăng tuổi thọ máy móc. Ví dụ, với máy giặt 7 kg, chỉ nên giặt 5-6 kg/lần.

Nếu máy có quá nhiều quần áo, không gian bị ken chặt, nước giặt có thể không thâm nhập hết vào quần áo bẩn. Rất có thể mùi mồ hôi, dầu mỡ, vết bẩn... không đánh tan hết, dễ sản sinh ra vi khuẩn gây mùi hôi.

3. Tránh phơi quần áo sát vào nhau

Quần áo phơi sát nhau rất lâu khô. Khi phơi, nên duy trì một khoảng cách nhất định, không nên treo sát nhau, để cho gió lùa đều tất cả các móc áo, quần áo sẽ mau khô hơn.

4. Sử dụng quạt điện

Nếu không gian phơi quần áo không đủ, không thể duy trì khoảng cách nhất định để thông gió tốt, nên sử dụng quạt điện. Lực gió càng mạnh, không khí chuyển động càng nhanh, thời gian làm khô quần áo bằng quạt càng được rút ngắn.

Nên treo quần áo đối diện quạt, điều chỉnh mức gió vừa phải, đủ để quần áo khô trong thời gian ngắn nhất mà không bị rơi xuống đất.

5. Phương pháp phơi quần áo hình vòm

Dù trời mưa nhiều hay không, cũng nên áp dụng phương pháp "Phơi quần áo hình vòm" của người Nhật. Theo đó, quần áo dài hơn và khăn tắm được treo ở hai đầu ngoài cùng. Còn vị trí trung tâm treo quần áo ngắn và tất...

Quần áo phơi hình vòm (ngoài cùng tay trái) thường sẽ khô nhanh hơn hai cách phơi còn lại 30 phút. Ảnh: storm.mg

Cách phơi này sẽ khiến quần áo khô nhanh hơn so với cách phơi lộn xộn hoặc ngoài ngắn, trong dài. Nguyên nhân là do vị trí trung tâm-nơi phơi quần áo ngắn-không gian trống nhiều. Gió được hút nhiều hơn tới khu vực này, mang hơi ẩm đi. Quần áo phơi hình vòm sẽ khô nhanh hơn 30 phút so với các cách phơi khác.

6. Phương pháp phơi nửa dài nửa ngắn

Khi phơi khăn mặt hoặc khăn tắm, không nên phơi đều về hai bên, rất khó để khăn khô vào những ngày ẩm ướt. Cách tốt nhất là phơi một bên dài, một bên ngắn, cố định bằng móc kẹp ở giữa để tránh khăn rơi xuống đất. Tốc độ khô của khăn sẽ cải thiện rất nhiều.

7. Sử dụng báo cũ hút ẩm

Thời tiết xấu phải phơi quần áo trong nhà, nên đặt những tờ báo cũ dưới chỗ phơi quần áo. Báo có khả năng hút ẩm tốt, quần áo vì thế cũng nhanh khô hơn.

Đặt giấy báo cũ dưới quần áo phơi trong nhà cũng khiến quần áo khô nhanh hơn. Ảnh: sina.

8. Tìm vị trí phơi thích hợp trong nhà

Để ngăn quần áo tạo mùi hôi, chúng phải khô hoàn toàn trong 5 giờ sau khi giặt xong.

Nếu trời mưa, không gian tốt nhất để phơi quần áo chính là phòng tắm. Do không gian hẹp, lại có hệ thống thông gió, hút ẩm tốt, phơi quần áo tại phòng tắm sẽ giúp quần áo khô nhanh hơn. Tuy nhiên, phải đảm bảo phòng tắm nhà bạn luôn khô ráo và sạch sẽ, không có mùi hôi khó chịu.

9. Treo cửa sổ không có nghĩa là khô nhanh

Nhiều người nghĩ quần áo phơi sát cửa sổ sẽ nhanh khô hơn. Tuy nhiên nếu phơi quá gần cửa sổ, không khí lưu thông không tốt, thậm chí có thể làm quần áo "nửa khô, nửa ướt".

Muốn quần áo khô nhanh, tốt nhất đặt ở vị trí không khí lưu thông tốt, có thể là trung tâm phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng tắm. Nên chú ý độ ẩm từ trên xuống dưới của quần áo. Càng gần mặt đất độ ẩm tích tụ càng nhiều hơn, bởi vậy khi phơi nên treo quần áo lên vị trí cao, tránh trường hợp trên khô mà dưới vẫn ướt.

10. Thay đổi cách phơi quần áo

Túi và phần cạp trên quần jean là hai vị trí lâu khô nhất. Bởi vậy khi phơi quần jean, nên lộn túi quần ra ngoài. Sau đó phơi lộn ngược quần jean để nước trong túi (nếu có) được thoát ra ngoài nhanh chóng.

Trong thời tiết ẩm ướt, áo phông hay áo sơ mi cũng khó khô hoàn toàn. Nếu tình huống này xảy ra, có thể áp dụng cách chế móc treo quần áo như sau:

+ Chuẩn bị một chai nhựa và một chiếc kéo. Vẽ hai đường song song trên chai nhựa.

+ Dùng kéo cắt vào nơi bút đánh dấu trên chai nhựa, nhưng không được cắt đứt.

Móc áo có độ dày bằng một chai nước suối, khi sử dụng làm vật dụng để phơi sẽ khiến quần áo khô nhanh hơn. Ảnh: sina

+ Dùng hai mắc quần áo luồn vào hai vết cắt trên chai nhựa, sẽ có ngay một chiếc móc quần áo mới với độ dày bằng độ dày chai nước.

+ Treo áo phông hoặc áo sơ mi vào chiếc mắc này. Khoảng trống ở giữa mắc áo sẽ làm quần áo nhanh khô hơn.

