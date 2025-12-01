Mẹo giúp chuối chín tươi cả tháng

Chuối thường chín nẫu và thâm đen rất nhanh, nhưng chỉ với một bước xử lý đơn giản, bạn có thể kéo dài độ tươi tới cả tháng.

Bạn chỉ cần "tắm nước muối" cho nải chuối trước khi bảo quản.

Đầu tiên, bạn cần pha khoảng một thìa canh muối hạt vào chậu nước sạch. Tiếp theo, nhúng nải chuối vào chậu, rửa nhẹ nhàng bề mặt vỏ, đặc biệt chú ý làm sạch kỹ phần cuống. Cuối cùng, vớt chuối ra và dùng khăn lau thật khô.

Bước lau khô rất quan trọng vì nước đọng lại có thể gây ẩm mốc ngược. Sau đó, bạn có thể bảo quản chuối ở nơi thoáng mát như bình thường.

Phương pháp "tắm" nước muối cho chuối hoạt động dựa trên ba cơ chế khoa học. Đầu tiên giúp diệt khuẩn và nấm mốc. Vỏ chuối tự nhiên chứa nhiều vi khuẩn và bào tử nấm. Muối có tính sát khuẩn nhẹ, giúp loại bỏ các tác nhân gây thối rữa từ bên ngoài vỏ ngay từ đầu.

Thứ hai, muối hoạt động như một chất ức chế, kìm hãm các enzyme thúc đẩy quá trình chín tự nhiên và giải phóng khí ethylene (loại khí làm trái cây chín nhanh).

Thứ ba, việc rửa qua nước muối, đặc biệt ở phần cuống, giúp lớp vỏ giữ được độ ẩm tốt hơn, ngăn chặn tình trạng mất nước khiến vỏ bị nhăn nheo và chuyển màu nâu sớm.

Ngâm cuống chuối trong nước muối giúp chuối tươi lâu. Ảnh: Express

Ngoài phương pháp dùng muối, bạn có thể kết hợp các cách sau để tối ưu hiệu quả bảo quản. Bọc kín cuống bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc, giúp ngăn khí lan xuống quả, giúp làm chậm quá trình chín đáng kể.

Bạn cũng có thể treo chuối lên cao. Đặt chuối nằm trên bàn dễ khiến các quả bên dưới bị thâm tím do sức nặng đè lên. Sử dụng móc treo giúp không khí lưu thông đều quanh quả và giữ phom dáng đẹp mắt.

Ngoài ra hãy cách ly chuối khỏi táo, bơ hay cà chua. Những loại quả này cũng sinh ra nhiều khí ethylene, khiến chuối chín nẫu nhanh hơn.

Bảo Nhiên (Theo Express)