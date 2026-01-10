Mẹo giặt áo phao không bị vón cục

Bạn hoàn toàn có thể tự làm sạch áo phao tại nhà thay vì mang ra tiệm giặt khô, nếu nắm rõ kỹ thuật xử lý lớp bông hoặc lông vũ bên trong.

Áo phao là trang phục giữ nhiệt tuyệt vời nhưng lại khó giặt giũ. Nếu giặt sai cách, lớp lót rất dễ bị vón cục hoặc xẹp, làm mất phom dáng và khả năng giữ ấm. Dưới đây là hướng dẫn từ các chuyên gia vệ sinh để giữ chiếc áo luôn bền đẹp.

Xử lý vết bẩn cục bộ

Trước khi giặt toàn bộ chiếc áo, bạn cần ưu tiên xử lý các vết bẩn cứng đầu ở cổ áo, cổ tay hoặc các vị trí dính dầu mỡ.

Cách 1: Dùng nước giặt dịu nhẹ. Bà Marla Mock, Chủ tịch công ty vệ sinh Molly Maid, khuyên nhỏ vài giọt nước giặt trực tiếp lên vết bẩn, dùng ngón tay xoa nhẹ để dung dịch thấm sâu. Để nguyên trong 15 phút rồi xả sạch bằng nước lạnh nếu bạn chỉ muốn giặt điểm đó.

Cách 2: Dùng bột tẩy oxygen. Ông Alessandro Gazzo, chuyên gia từ Emily’s Maids, công ty dịch vụ vệ sinh và giặt là ở Dallas (Mỹ) gợi ý trộn bột tẩy với một ít nước thành hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp này lên vết bẩn, chờ 15 phút trước khi tiến hành giặt toàn bộ.

Giặt áo phao sai cách khiến sản phẩm bị dồn bông, khó có thể sử dụng tiếp. Ảnh minh họa: Judy

Quy trình giặt tay

Bước 1: Xử lý vết bẩn & ngâm: Thực hiện xử lý vết bẩn như hướng dẫn trên. Nếu áo bị xỉn màu, hãy ngâm áo trong nước lạnh pha bột tẩy oxygen khoảng 30 phút.

Bước 2: Pha nước giặt: Đổ nước lạnh vào chậu lớn, thêm vài giọt nước rửa bát hoặc nước giặt dịu nhẹ.

Bước 3: Ngâm và làm sạch: Cho áo vào nước, bóp nhẹ nhàng. Ngâm thêm từ 15 đến 30 phút để bụi bẩn trôi ra hết.

Bước 4: Làm khô: Lấy áo ra và ấn nhẹ để loại bỏ nước thừa. Tuyệt đối không vắt hoặc xoắn áo vì sẽ làm lớp cách nhiệt bên trong bị xô lệch, vón cục. Treo áo ở nơi thoáng gió.

Giặt áo phao đúng cách giúp sản phẩm không bị dồn bông, vón cục sau khi phơi. Ảnh minh họa: RossHelen

Quy trình giặt máy

Bước 1: Xử lý các vết bẩn cục bộ bằng nước giặt hoặc bột tẩy.

Bước 2: Kéo tất cả khóa chính và khóa túi. Việc để hở khóa kéo có thể làm rách hoặc xước vải trong quá trình máy quay vắt.

Bước 3: Sử dụng nước lạnh và chế độ giặt nhẹ nhàng (delicate) trên máy. Nên dùng nước giặt chuyên dụng cho vải mỏng.

Lưu ý: Không dùng nước xả vải, vì chất này sẽ làm xẹp các sợi bông/lông vũ bên trong.

Bước 4: Kiểm tra nhãn mác để chắc chắn áo có thể sấy bằng máy.

Để duy trì độ phồng, hãy cho thêm 2-3 quả bóng tennis hoặc bóng sấy chuyên dụng vào lồng sấy. Bóng sẽ va đập liên tục, giúp lớp bông tơi xốp và không bị dồn cục. Quá trình sấy có thể cần thực hiện vài lần để áo khô hoàn toàn.

