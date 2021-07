Mẹo ghi điểm IELTS Writing Task 1 với 4 cấu trúc đơn giản

Sử dụng mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ hay mệnh đề danh từ... sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục các dạng bài trong phần thi IELTS Writing Task 1.

IELTS Writing Task 1 là phần thi chiếm 1/3 tổng số điểm và luôn được đánh giá là phần thi khó, yêu cầu thí sinh viết ít nhất 150 từ trong vòng 20 phút để miêu tả biểu đồ đã cho.

Đề bài IELTS Writing Task 1 (Nguồn: sách Cambridge 8)

Theo thầy Minh Đức - Chuyên gia cố vấn học thuật IELTS Fighter, với đề bài này, người thi cần đảm bảo "select and report the main features" (lựa chọn và báo cáo những đặc điểm chính) và "make comparisons where relevant" (đưa ra so sánh khi tìm được sự liên quan). Đây cũng là những yêu cầu cần thiết để đáp ứng tiêu chí chấm thi Task Achievement (Hoàn thành yêu cầu đề bài) - một trong bốn nhân tố quyết định band điểm bài viết.

Ngoài ra, thầy Minh Đức cũng nêu những vấn đề thường gặp trong quá trình luyện viết IELTS Writing Task 1, gây ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số:

- Viết thiếu đoạn: Nhiều thí sinh không nắm rõ cấu trúc bài viết hoặc do thiếu thời gian nên viết thiếu Introduction hoặc Overview của bài viết.

- Dành quá nhiều thời gian cho Task 1: Đây là lỗi phổ biến vì người thi thường lựa chọn viết Task 1 trước Task 2 và dễ viết quá 20 phút do mất nhiều thời gian cho phần Introduction (Mở bài) và Overview (tổng quan), từ đó thiếu thời gian dành cho phần thi quan trọng hơn - Task 2

- Lúng túng trong việc lựa chọn cấu trúc miêu tả: Nếu không nắm chắc những cấu trúc cố định để áp dụng, thí sinh thường mất nhiều thời gian để nghĩ cấu trúc. Trong thời gian giới hạn, việc này dễ dẫn đến sai ngữ pháp.

- Chỉ cung cấp thông tin đơn thuần, thiếu so sánh số liệu: Để bài viết đạt 6.0 trở lên, bạn cần tìm mối liên kết và đưa ra so sánh các yếu tố trong biểu đồ cũng như các biểu đồ trong mối tương quan với nhau.

Để khắc phục những vấn đề này, người thi cần nắm được lượng cấu trúc nhất định để dễ dàng áp dụng ngay cho mỗi phần, đảm bảo đáp ứng tiêu chí chấm thi và dành nhiều thời gian hơn cho việc chọn lọc số liệu. Thầy Minh Đức sẽ hướng dẫn 4 cấu trúc áp dụng trong hầu hết các bài thi IELTS Writing Task 1.

Ăn điểm IELTS Writing Task 1 với 4 cấu trúc cực đơn giản Thầy Minh Đức hướng dẫn cấu trúc ngữ pháp trong IELTS Writing Task 1

Ngọc Anh