Mèo gấm quý hiếm bị thương nằm ven quốc lộ ở Lâm Đồng

Mèo gấm quý hiếm nghi dính bẫy, bị thương nằm thoi thóp bên quốc lộ 20, được chuyên gia sinh thái học phát hiện, chăm sóc và bàn giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên.

Trưa 16/11, tiến sĩ Vũ Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, khi đi chợ thấy mèo rừng đực, nặng khoảng một kg, dài hơn 20 cm. Con vật có lông nâu vàng với các đốm đen giống hoa văn báo, nằm bên vệ đường qua đèo Chuối trên quốc lộ 20, xã Đạ Huoai 2.

Ban đầu, ông Long tưởng con vật đã chết nên quay xe lại để mang về chôn. Nhưng khi kiểm tra, ông thấy mèo bị thương ở hai chân và vùng miệng, mất nhiều máu, thở thoi thóp.

Mèo có thể tự đi sau khi được sơ cứu. Ảnh: Vũ Ngọc Long

Sau khi được ông Long đem về nhà sơ cứu, chăm sóc, mèo dần hồi phục, có thể tự ăn và di chuyển. Chiều cùng ngày, mèo gấm được chuyên gia bàn giao cho đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Mèo gấm tên khoa học Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp và nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Loài này suy giảm mạnh do bị săn bắt vì bộ lông đẹp. Mỗi con nặng 3-5 kg, dài 45-63 cm, ăn động vật nhỏ và côn trùng. Hiện mèo gấm được WWF bảo tồn ngoài tự nhiên.

Hoài Thanh - Trường Hà